Ritem narekuje narava: Wellness Elegans na Brdu pri Kranju

Razkošna masaža za sprostitev telesa, uma in duha je kombinacija različnih masažnih tehnik, ki globoko sprostijo, izboljšajo počutje in napolnijo z življenjsko energijo. Prične se z edinstvenim Elegans ritualom.

Bogata ponudba storitev je namenjena razvajanju za pare in posameznike, ki si želijo celostne obravnave, sprostitve, razstrupljanja in pomlajevanja.

Wellness Elegans, ki meri 1.000 m2, nudi ugodnejšo ponudbo uporabe Sveta savn za dve osebi in posebne rituale, ki jih priporočajo za nego in razvajanje telesa v toplejših dneh.

Royal Elegans nega telesa

Razkošna medeno-mlečna nega telesa. Izboljša cirkulacijo in je učinkovit način zdravljenja in preprečevanja stresa, fizične utrujenosti in motenj spanja. Royal Elegans nega telesa navlaži in pomladi kožo.

Razstrupljevalna masaža telesa

Je učinkovita metoda za razstrupljanje telesa in odpravljanje oteklin, ki so posledica zadrževanja tekočin v telesu. Blagodejno deluje na odpravljanje občutka težkih nog.

Razstrupljevalna nega telesa

Razstrupljevalna nega telesa vključuje piling, oblogo in razstrupljevalno masažo. Učinek je intenzivnejši kot pri razstrupljevalni masaži. Tretma deluje na vseh področjih: fizičnem, psihičnem in čustvenem. Masaža sprošča fizično in psihično napetost in uravnava misli.