'Rivalske navijaške skupine mislijo, da z nasiljem pridobivajo na veljavi'

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović je dan po dogodku dejal, da je najprej potrebno pridobiti vse potrebne informacije in poročila uradnih oseb, ki so bila na tekmi. "Potem, glede na to, da disciplinski postopek že poteka, tudi izjave obeh klubov. Ko bo disciplinski sodnik imel vse informacije, bo sprejel odločitev o sankcijah."

In za kakšne sankcije bi lahko šlo? Mijatović opozarja, da NZS vzvodov za kaznovanje posameznikov za huliganstvo nima. "Sankcije NZS-ja bodo odvisne od ukrepov, ki so bili sprejeti med tekmo, in teže kršitev posameznih ekip."

"Nepričakovano in šokantno," dogodek še opiše Mijatović, ki je potrdil, da en igralec ostaja na opazovanju v bolnišnici. "Šokirani smo, da na eni tekmi, ki bi morala biti praznik nogometa, pride do česa takega. Pred tem smo lahko gledali imeniten nogomet," pravi prvi mož slovenskega nogometa, ki se je v ponedeljek sestal tudi z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom in Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS).