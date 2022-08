PRENOS V ŽIVO: Izsušitev struge Rižane: ekocid ali zagotavljanje pitne vode za ljudi?

Za razliko od nekaterih drugih delov Slovenije v Istri še ni bilo dežja, ki bi vsaj malo omilil sušo. Zato se je še zmanjšala izdatnost vseh virov, iz katerih se napaja Rižanski vodovod. Zato iz Rižanskega vodovoda Koper opozarjajo vse porabnike, da "je trenutno edini izhod v maksimalnem varčevanju in upoštevanju vseh omejitev in prepovedi". Kot eden izmed ukrepov za rešitev suše se omenja tudi ukrep izsušitve struge reke Rižane. Ukrep izsušitve struge reke Rižane pa je že julija na noge dvignil ogorčeno koprsko ribiško družino, ki je dejala, da bi šlo v tem primeru za ekocid.

Ribiči proti temu, da ugasnejo črpalko, ki vodo črpa v strugo Rižane

Kot so povedali na novinarski konferenci ribiške družine Koper, so ribiči s sušo seznanjeni in nanjo prilagojeni, tako kot so na sušo prilagojena tudi živa bitja v tej reki, a brez pretoka te reke je vse zaman, pravijo. Rižanski vodovod so zato pozvali, da zagotavljajo določen pretok reke Rižane, ki ga predvideva vodno dovoljenje. Kot so povedali, bodo, če bo prišlo do večjega pogina rib, ribiči vložili kazensko ovadbo proti rižanskemu vodovodu, saj da zavestno kršijo vodno dovoljenje.

Kot je prejšnji teden zatrjeval direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj, delajo vse, da bi preprečili redukcije pitne vode za gospodinjstva. Kot je izpostavil, je prioriteta zdravje ljudi, ki so odvisni od pitne vode iz vodovoda. Kot je povedal, menijo, da vzdržujejo Rižano v boljši kondiciji, kot bi bila po naravni poti. In tu se moramo vprašati, katero črpalko prej ugasniti, je poudaril: "Verjamem, da smo na koncu vsi enotni, tudi ribiči, da bomo prej ugasnili črpalko, ki črpa v strugo Rižane, kot pa črpalko, ki črpa ljudem pitno vodo." Koprski župan Aleš Bržan pa meni, "da je treba dati prednost življenju in zdravju ljudi pred živalmi in rastlinami, predvsem ker je struga Rižane že tako suha, da v tej sezoni nima bodočnosti".

Kot pa izpostavljajo v ribiški družini Koper, "se ne strinjajo, da izklapljajo črpalke v strugo reke Rižane in s tem ne zagotavljajo biološkega minimuma, zato da se zagotavlja lagodnost turistov na Obali." Odzvali so se tudi na trditve rižanskega vodovoda, da je na prvem mestu pri odločitvi, katero črpalko izklopiti, zdravje ljudi: "Če bi jim bilo res pomembno zdravje ljudi, bi že zdavnaj sanirali vodovodno omrežje," poudarjajo v ribiški družini. Zato naj v Rižanskem vodovodu prenehajo z diskreditacijo našega dela in znanja, so pozvali.