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Slovenija

Rižanski vodovod z rekordo porabo: 'Šlepamo' se na zanesljivosti drugih'

Koper, 13. 08. 2026 13.45 pred 3 urami 3 min branja 20

Avtor:
STA
Zajetje Rizanskega vodovoda

Območje slovenske Istre zaradi visokih temperatur beleži rekordno porabo vode. Rižanski vodovod, ki skrbi za vodooskrbo Istre, ta hip zagotavlja vodo večinoma iz uvoza. Direktor podjetja Martin Pregelj je na novinarski konferenci ob tem poudaril nujnost gradnje novih akumulacij in povezovanja vodovodov na državni ravni.

Oskrba z vodo v slovenski Istri trenutno poteka nemoteno, čeprav vročina in polna turistična sezona praznita zaloge. Direktor podjetja Rižanski vodovod Pregelj pri tem opozarja na izjemno sušo in rekordne potrebe prebivalstva po pitni vodi. Uporabniki na dan porabijo 37.000 kubičnih metrov vode, kar bi napolnilo 15 olimpijskih bazenov. Povprečna trenutna poraba znaša 430 litrov na sekundo.

Domači vir podjetja iz podtalnice in reke Rižane pri tem pokriva zgolj slabo tretjino vseh potreb oziroma priskrbi le okoli 115 do 150 litrov vode na sekundo. "Situacija na terenu potrjuje našo odvisnost, saj reka Rižana praktično usahne in iz njenega izvira ne dobimo ničesar več. Po reki nosimo zgolj ime, zato poleti postajamo vse manj rižanski vodovod," je poudaril Pregelj.

Rižanski vodovod (fotografija je iz leta 2019)
Rižanski vodovod (fotografija je iz leta 2019)
FOTO: Bobo

Istrski distributer večino vode trenutno uvaža iz sosednjih omrežij. "Danes ostajamo stabilni predvsem na tuj račun," je pojasnil Pregelj. K istrski vodooskrbi Tržaški vodovod trenutno prispeva deset litrov vode na sekundo, podjetje Kraški vodovod 100 litrov, podjetje Istarski Vodovod i Odvodnja iz Buzeta pa še 150 litrov na sekundo.

"Naše omrežje dobesedno 'šlepamo' na zanesljivosti drugih, saj pademo takoj, ko nekaj zataji pri sosedih," je ponazoril direktor. K sreči so sosednja podjetja v preteklih letih po njegovih besedah uspešno nadgradila infrastrukturo. V hrvaški Istri so tako pravočasno napolnili lastno akumulacijo. Izdatna sosedska pomoč zato trenutno uspešno preprečuje popolne redukcije in pomanjkanje vode v domovih.

Pozivi k varčevanju

V Rižanskem vodovodu Koper kljub temu ljudi močno pozivajo k varčevanju pri vseh nenujnih opravilih, kot sta zalivanje travnikov ali pranje avtomobilov. "Vodo prodajamo kot trgovec, a hkrati kupce prosimo, naj jo porabijo čim manj," je ironijo opisal Pregelj. Podjetje hkrati intenzivno išče dolgoročne rešitve za poletne suše in redno sanira cevi.

V obnovo omrežja vsako leto vložijo vsa zbrana sredstva iz pobrane omrežnine. Omrežje samo v slovenski Istri namreč meri 1000 kilometrov. "Naše vodne izgube trenutno predstavljajo sprejemljiv delež v primerjavi s preostalimi vodovodi v državi, čeprav dotrajane cevi nenehno pokajo in zahtevajo redna popravila," je dodal Pregelj. Strokovnjaki pri iskanju sredstev za nadaljnje obnove in nove vodovodne povezave močno računajo predvsem na evropska kohezijska sredstva.

Vodstvo edino pravo rešitev vidi zgolj v zajetjih in ogromnih akumulacijah.
Vodstvo edino pravo rešitev vidi zgolj v zajetjih in ogromnih akumulacijah.
FOTO: Bobo

Rešitev so zajetja in akumulacije

Direktor je ob vprašanju o novih virih pitne vode popolnoma izključil razsoljevanje morja. Vračanje zgoščene slanice bi po njegovih opozorilih uničilo zaprt ekosistem Tržaškega zaliva. Vodstvo zato edino pravo rešitev vidi zgolj v zajetjih in ogromnih akumulacijah. Inženirji trenutno analizirajo pet možnih lokacij po Istri. Ena izmed zelo resnih možnosti predvideva gradnjo velike akumulacije v kamnolomu Griža blizu Rižane.

Rudarji bodo namreč kmalu zaključili izkopavanje kamna in bodo morali globoko luknjo primerno sanirati. "Oblikovali bi pravo sinergijo in zapuščen kamnolom spremenili v bogato akumulacijo za hude čase," je dejal vodja Rižanskega vodovoda Koper. Uradniki pri tem inovativnem projektu intenzivno sodelujejo s podjetjem Soške elektrarne Nova Gorica. Načrtovalci namreč v velikem kamnolomu predvidevajo tudi črpalno hidroelektrarno in plavajočo sončno elektrarno.

Pregelj pa dolgoročno rešitev za prihodnost vidi predvsem v vsedržavnem povezovanju glavnih vodnih virov. "Vodooskrba bo morala slej ko prej prerasti občinske okvire in postati državna hrbtenjača, podobno kot avtocestni križ ali električno omrežje," napoveduje direktor.

Glavne državne cevi bodo nekoč neprestano prenašale surovo vodo, posamezne občinske vodarne pa jo bodo nato prečrpale in očistile za lastno prebivalstvo. Oblasti trenutno pripravljajo zgolj investicijsko dokumentacijo in idejne zasnove za neposredno povezovanje štirih primorskih vodovodov v popolnoma enoten regijski sistem. "Papirologija nam vzame ogromno časa, a kljub dolgotrajnim postopkom vsaj uspešno pripravljamo teren za naše zanamce," optimistično zaključuje direktor vodovoda.

Rižanski vodovod slovenska Istra suša vodooskrba akumulacija

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KOMENTARJI20

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Darko32
13. 08. 2026 16.32
Dajmo si enkrat dopovedati, da turizem prinese tudi potrebna vlaganja v osnovno infrastrukturo. Ti bizgeci pa mislijo, da bodo ljudje pošiljali jim denar in zato nebodo nič dobili. Prav ta miselnost komunistične ideologije in boljševistične doktrine nas pelje v pogubo. Če hočemo napredek moramo spremeniti miselnost in še prej nagnati vse takšne iz vseh vodilnih mest, kateri delajo vse, da bi vgrajevali cokle v napredek.
Odgovori
+1
1 0
periot22
13. 08. 2026 16.19
Bogate občine s turisti nimate pa niti osnove občine brez turistov imajo veliko več kot vi narejenega kaj se nimate obcinarji polnih žepov da si še kar filate malhe!!!!!
Odgovori
0 0
periot22
13. 08. 2026 16.15
Umejite turizem pa boste vode imeli dovolj!
Odgovori
0 0
zdravkob
13. 08. 2026 15.07
Pri Postojni je zajetje z 2x več vode kot je rabijo. Da ne omenjam 2. tira, kjer so ravnotako naleteli na vodo. Na krasu je vode več kot dovolj, samo bolj skrita je. 2. tir je gotovo odkril toliko vodnih virov, vendar nič ne omenjajo. Računajo na denar od raznih projektov kako pripeljati vodo od tam kjer je ni. Slovenija uboga.
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+3
3 0
bandit1
13. 08. 2026 14.26
Obveščam Rižanski vodovod , da je nivo Unice v Planini pod mejo in je sam pesek, tako da se ne boste več šlepali kot pred 4 leti.
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+1
2 1
galeon
13. 08. 2026 14.16
Zaapornike in vse socialne lenuhe v delovne brigade, pa bo voda lahko pritekla iz Mure v KP. Če pa bi na tuših na plažah za polovico zaprli ventile, pa bi bila tudi manjša poraba. Pa ravno novozgrajena tuša na Koprski Žusterni špricata s tako močjo, da bi lahko bila tam avtopralnica za kamione. Beeee.
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+2
4 2
bandit1
13. 08. 2026 14.09
Kam gre denar od turistične takse. Samo nekaj gradite, drago prodajate, kaj pa infrastruktura? Voda, EL energija, odplake? Za 8 kubikov vode v naši vasi sem dobil položnico za 42€.
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+4
4 0
bandit1
13. 08. 2026 14.01
Pa šlepate se na račun drugih že 30 let.
Odgovori
+3
3 0
Smuuki
13. 08. 2026 13.54
Levaštvo preprečuje ustanovitev regij. Kaj to potegne za seboj? Vsi vodovodni sistemi so zgrajeni znotraj občinskih mej. Kaj bi bilo prav. Vodovodni sistemi bi morali biti med seboj povezani. Znotraj regije je tak dogovor zlahka možen. Zaradi principa levega pola ki ohranja trenutno ureditev trpimo vsi. Zakaj še nimamo regij? Ker trenutno stanje jankoviču prinaša več denarja, ker bi ustanovitev regij premešala sestavo parlamenta. Parlament bi bil bolj desen kar ponosnim naslednikom komunistov ne ustreza
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-9
2 11
Darko32
13. 08. 2026 13.50
Dajmo si enkrat dopovedati, da turizem prinese tudi potrebna vlaganja v osnovno infrastrukturo. Ti bizgeci pa mislijo, da bodo ljudje pošiljali jim denar in zato nebodo nič dobili. Prav ta miselnost komunistične ideologije in boljševistične doktrine nas pelje v pogubo. Če hočemo napredek moramo spremeniti miselnost in še prej nagnati vse takšne iz vseh vodilnih mest, kateri delajo vse, da bi vgrajevali cokle v napredek.
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+3
6 3
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