Rjave zveri vse pogosteje v bližini hiš, prebivalci Rakitne zaskrbljeni

Stroka je lani predvidela odstrel 206 medvedov. A postopek odstranitve je bil že julija zaradi pritožbe nevladne organizacije na sodišču ustavljen. Do tlej je bilo namesto več kot 200 odstreljenih le 22 medvedov. "Medvedov bo to pomlad le še več," skrbi prebivalce Rakitne, a ministrstvo ima zvezane roke. Čakati mora namreč na odločbo sodišča. Rjave zveri vse pogosteje opazijo tudi v bližini hiš, kjer brskajo po smetnjakih.