Robert Cugelj od petka državni sekretar na ministrstvu za zdravje.

Cugelj je leta 1997 diplomiral na fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Študij je nadaljeval na Univerzi v Mariboru, in sicer na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, kjer je pridobil še naziv magister organizacijskih ved, so sporočili po dopisni seji vlade.