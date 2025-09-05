Svetli način
Robert Golob in Tina Gaber nista sklenila predporočne pogodbe

Ljubljana , 05. 09. 2025 16.58 | Posodobljeno pred 1 uro

Lara Miklavčič
Začne se z ljubeznijo, konča pa z denarjem. No, včasih, na srečo ne vedno. Da se ne bi zapletlo, če se ljubezen ohladi, nekateri sklenejo predporočno pogodbo. Vse več ljudi podpiše predporočno pogodbo in se tako izogne sitnostim pri delitvi premoženja. Dan pred poroko leta smo preverili, ali sta jo sklenila tudi premier in njegova bodoča soproga.

Pri denarju se vse začne, a tudi vse konča, pravi znani slovenski rek. In nič drugače ni pri partnerski zvezi, četudi jo ustvarja ljubezen. Vse več parov se namreč odloči, da bodo preventivno podpisali predporočno pogodbo.

Enega najstrožjih tovrstnih dogovorov je s partnerko pred junijsko poroko sklenil ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in z njo zavaroval več kot 200 milijard dolarjev težko premoženje. S svojo soprogo naj bi jo podpisal tudi Christiano Ronaldo, vrtoglavo pogodbo napovedujejo tudi za 1,6 milijarde vredno Taylor Swift in Travisa Kelceja.

A ne samo premožni tujci, iz javno dostopnega Registra pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je razvidno, da sta junija 2023 delitev premoženja opredelila tudi več kot 100 milijonov vredni nogometaš Benjamin Šeško in njegova partnerka Anita Vidović. Je pa samo lani pri nas svoje premoženje določilo 155 parov.

Predporočna pogodba
Predporočna pogodba FOTO: Shutterstock

Mag. Damjan Merhar, odvetnik, pojasnjuje: Se pa praviloma odločijo pari ali pa bodoči zakonci ali celo že zakonci takrat, ko oz. predvsem v primerih, ko imajo več in raznolikega premoženja."

In tisti, ki pričakujejo, da se bo skupno premoženje ali pa premoženje posameznika še povečalo. Merhar dodaja:  "Potem kaj bo, kako bo, ko se bo spremenilo to premoženje. In kako se bo to delilo bodisi že v času skupnosti bodisi zlasti za primer razveze."

Lani se je namreč, kljub dobrim 6000 porokam, ločila kar tretjina zakoncev. A četudi pride do razpada zveze, denar ostaja sveta vladar. Merhar razmišlja: "Vsaka skupnost se začne z nekimi čustvi, z ljubezenskim odnosom in je razmišljanje že o tem premoženjskem vidiku enega ali drugega ali pa skupno konktradiktorno."

S predporočno pogodbo se partnerja izogneta sodnim postopkom in delitvi premoženja, kot jo veleva zakon. Slabost registra pa je, da je javno dostopen in razkriva tudi intimne podrobnosti posameznikov.

V registru ni Roberta Goloba in Tine Gaber

Robert Golob in Tina Gaber
Robert Golob in Tina Gaber FOTO: Bobo

Dan pred najodmevnejšo slovensko poroko v registru nismo našli imen predsednika vlade Roberta Goloba in bodoče žene Tine Gaber. Pa sta jo sklenila? Tina Gaber nam je razkrila, da predporočne pogodbe nista podpisala. Merhar pravi: "Se čudim temu, da ni, če res ni. Zdaj lahko se pogodba sklene tudi brez, da se vpiše v register in ima med njima še isti pravno veljavni učinek." Sklenjen ali nesklenjen dogovor o delitvi imetja - za partnerje morata biti najpomembnejša spoštovanje in ljubezen.

predporočne pogodbe
abmam
05. 09. 2025 20.54
To je pametno, sicer te bivša obere do spodnjih gat!
ODGOVORI
0 0
Geres
05. 09. 2025 20.54
Ne pravijo zastonj, da ni večjega osla kot je star osel. Da pri njegovem premoženju ne podpišeš predporočne pogodbe, je neumnost.
ODGOVORI
0 0
BoriSe
05. 09. 2025 20.52
+1
To med njima je samo nabiranje všečkov na socialnih omrežjih in samopromocija še posebej za nutrijo.., za naivno letečo podgano pa samo nabiranje volivcev češ kako lep , zaljubljen in pošten par sta! Samo upam, da se volivci tega zavedajo, upam, da so toliko pametni, da vidijo kako nam lazeta in delata sramoto kamorkoli prideta! Pa naj ju mediji branijo kakor hočejo! Ona bi itak vse, ki se ne strinjajo z njo ustrojila in naredila torbice..čeprav pravi, da je bil hec! Ni hec, ce to izjavi partnerka (priležnica!!!) od predsednika vlade! A si zamislite, če bi Trumpova Melanija v ZDA izjavila kaj takega!? Nezaslišano! In kje si videl, da partnerka od predsednika dela take neumnosti kot je vudu lutka..lutka njenega partnerja!? Samo v Butalah!!!
ODGOVORI
1 0
Primula22
05. 09. 2025 20.48
+1
Hvalaaa, da ste me obvestili, sem komaj čakal to novico 😉 zdaj bolj razumem zakaj je stanje V Sloveniji takšno... Milijardo primanjkljaja, Robi pa govori, kako je vse super, no, ko ga bo ožela bo pa mendral in vekal...
ODGOVORI
1 0
Jocomb
05. 09. 2025 20.43
+1
napaka 😀😀
ODGOVORI
1 0
kala 09
05. 09. 2025 20.43
+5
Ona je ne more ,če nič nima.
ODGOVORI
5 0
GAYPROPAGANDA
05. 09. 2025 20.38
+1
Predporočna pogodba meni vedno deluje kot da par ni prepričan v zaobljubo "dokler naju smrt ne loči".
ODGOVORI
2 1
Mr.
05. 09. 2025 20.38
+4
Ni potrebno saj mu bo vse pobrala samo ne ve še.......🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
4 0
LinaAnil
05. 09. 2025 20.37
+6
Lepo ga bo olupla, ko banano🤣
ODGOVORI
6 0
Drr Insajder
05. 09. 2025 20.24
+8
Nista je zato, ker se ona niti slučajno ni hotla poročit, če bi jo mogla podpisat 🤷🏻‍♂️ #insajder
ODGOVORI
8 0
Tine990
05. 09. 2025 20.18
+2
Lazejo ker ne vedo in pisejo bedarije!!!
ODGOVORI
2 0
mijavci
05. 09. 2025 20.15
+5
Če ste mislili da smo z Golobom prišli do podna, vam povem da ni nemogoče da bi za premijeja lahko dobili tudi Tino, tako da je še placa za navzdol nč bat. Drugače pa Golob je škrtica on ima 100x več na računu od Tine, da pa ni predporočne pogodbe je pa jasno ker drugače tudi poroke ne bi bilo, kaj tu ni jasno. Tina pač rabi.
ODGOVORI
6 1
Tho mp son
05. 09. 2025 20.12
+7
Pogodba za kaj ? Saj oba živita izključno od državnega korita .
ODGOVORI
7 0
natas999
05. 09. 2025 20.08
+1
kVA pa zdej sej vemo kako se bo končalo po zadnjem plesu
ODGOVORI
2 1
reakcionar
05. 09. 2025 20.05
+4
Melanija je Trumpu prav tako neskončno vdana!
ODGOVORI
4 0
BroNo1
05. 09. 2025 20.03
+3
Valda, da ne, če ima ona več. On drvi v minus. Razen kaj je z Romunijo, nikoli raziskano…..
ODGOVORI
4 1
BroNo1
05. 09. 2025 20.03
+0
Valda, da ne, če ima na več. On drvi v minus. Razen kaj je z Romunijo, nikoli raziskano…..
ODGOVORI
1 1
300 let do specialista
05. 09. 2025 20.02
+2
Super, zdaj pa naj še odstopi, ker premier je lahko samo nekdo z visoko intrgriteto in ugledom, česar Pernata Troživka iz Romunije NIMA!
ODGOVORI
3 1
Truth
05. 09. 2025 20.01
+3
Čakajte to je javno, plače javnih uslužbencev pa niso javne? Pa kaj je tema?
ODGOVORI
3 0
medusa
05. 09. 2025 20.00
+2
Pa kaj potem...Upam,da ne bo neposrednega prenosa,ker ugasnem TV...
ODGOVORI
2 0
