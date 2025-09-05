Robert Golob in Tina Gaber nista sklenila predporočne pogodbe

Začne se z ljubeznijo, konča pa z denarjem. No, včasih, na srečo ne vedno. Da se ne bi zapletlo, če se ljubezen ohladi, nekateri sklenejo predporočno pogodbo. Vse več ljudi podpiše predporočno pogodbo in se tako izogne sitnostim pri delitvi premoženja. Dan pred poroko leta smo preverili, ali sta jo sklenila tudi premier in njegova bodoča soproga.

Pri denarju se vse začne, a tudi vse konča, pravi znani slovenski rek. In nič drugače ni pri partnerski zvezi, četudi jo ustvarja ljubezen. Vse več parov se namreč odloči, da bodo preventivno podpisali predporočno pogodbo. Enega najstrožjih tovrstnih dogovorov je s partnerko pred junijsko poroko sklenil ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in z njo zavaroval več kot 200 milijard dolarjev težko premoženje. S svojo soprogo naj bi jo podpisal tudi Christiano Ronaldo, vrtoglavo pogodbo napovedujejo tudi za 1,6 milijarde vredno Taylor Swift in Travisa Kelceja. A ne samo premožni tujci, iz javno dostopnega Registra pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je razvidno, da sta junija 2023 delitev premoženja opredelila tudi več kot 100 milijonov vredni nogometaš Benjamin Šeško in njegova partnerka Anita Vidović. Je pa samo lani pri nas svoje premoženje določilo 155 parov.

Predporočna pogodba FOTO: Shutterstock icon-expand

Mag. Damjan Merhar, odvetnik, pojasnjuje: Se pa praviloma odločijo pari ali pa bodoči zakonci ali celo že zakonci takrat, ko oz. predvsem v primerih, ko imajo več in raznolikega premoženja." In tisti, ki pričakujejo, da se bo skupno premoženje ali pa premoženje posameznika še povečalo. Merhar dodaja: "Potem kaj bo, kako bo, ko se bo spremenilo to premoženje. In kako se bo to delilo bodisi že v času skupnosti bodisi zlasti za primer razveze." Lani se je namreč, kljub dobrim 6000 porokam, ločila kar tretjina zakoncev. A četudi pride do razpada zveze, denar ostaja sveta vladar. Merhar razmišlja: "Vsaka skupnost se začne z nekimi čustvi, z ljubezenskim odnosom in je razmišljanje že o tem premoženjskem vidiku enega ali drugega ali pa skupno konktradiktorno." S predporočno pogodbo se partnerja izogneta sodnim postopkom in delitvi premoženja, kot jo veleva zakon. Slabost registra pa je, da je javno dostopen in razkriva tudi intimne podrobnosti posameznikov.

V registru ni Roberta Goloba in Tine Gaber

Robert Golob in Tina Gaber FOTO: Bobo icon-expand