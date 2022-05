Robert Golob – iz gospodarstva na vrh vlade z obljubami o drugačni politiki

Napoveduje drugačen pristop v politiki od dosedanjih političnih elit. Poudarja tudi skrb za ranljive in socialno ogrožene skupine državljanov ter sodelovanje in dialog s sindikati in širšo civilno družbo, pri čemer bodo med drugim podprli zakon, ki so ga pripravili nevladniki, s katerim bi odpravili nekatere ukrepe Janševe vlade.

Golob je z jasno ambicijo zamenjati vlado Janeza Janše v spomladansko volilno tekmo vstopil z obljubami o vrnitvi svobode, demokracije in vladavine prava, pa tudi o reševanju zdravstva, medgeneracijskih izzivov, skrbi za okolje, zelenem prehodu in digitalni preobrazbi države.

"Niti besede nisem namenil prejšnji vladi in je tudi ne bom, ker nismo tukaj zato, da se izgovarjamo na kogar koli, ampak da udejanjimo tisto, kar smo ljudem obljubili. In ta sprememba politične kulture, ki naj bo spoštljiva, ampak odločna in usmerjena v prihodnost, je tudi moja osebna zaveza," je poudaril ob predstavitvi koalicijske pogodbe, ki so jo podpisale stranke Gibanje Svoboda, ki jo vodijo Golob, SD in Levica.

Med ključnimi prioritetami vlade, za sestavo katere je danes dobil mandat državnega zbora, bodo tako izhodna covidna strategija, spopadanje z energetsko draginjo in dražitvami hrane, napoveduje tudi spremembe v javnih nastopih in politični kulturi.

Sprva se je aktiviral skozi gibanje Bodi sprememba, konec januarja pa je bil izvoljen za predsednika stranke Gibanje Svoboda, v katero se je preimenovala stranka Zelenih dejanj, ki jo je sicer ustanovil Jure Leben.

Ob tem se je naslonil tudi na nekatere kadre iz Gen-I, politično pa na kadre iz kroga bivše LDS in Pozitivne Slovenije. Njegovo najožjo ekipo so ob začetku sestavljali novogoriški župan Matej Arčon, kardiologinja Mirta Koželj, ki je postala predsednica sveta stranke, in pravnica Urška Klakočar Zupančič, ki je postala prva podpredsednica stranke. Pozneje je to funkcijo prevzela še nekdanja novinarka in diplomatka Marta Kos. Golobovi stranki sta se pridružila tudi nepovezana poslanca Janja Sluga in Jurij Lep, ki sta med mandatom izstopila iz SMC-a oziroma DeSUS-a.

Lista poslanskih kandidatov je bila pestra, v DZ pa so med 41 poslanci Gibanja Svoboda prišli le štirje, ki so doslej že kdaj sedeli v poslanskih klopeh. Poleg Sluge še nekdanji poslanec LDS in tržiški župan Borut Sajovic, nekdanja poslanka Pozitivne Slovenije Tamara Vonta in Mirjam Bon Klanjšček, ki je bila poslanka tedanjega Zavezništva Alenke Bratušek.