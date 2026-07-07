Golob: Ukrepi vlade v senci bodo temelj za lepšo prihodnost vseh nas

Kot je Robert Golob poudaril ob začetku konference, je prav Svoboda tista, ki je prejela največje zaupanje volivk in volivcev, in to zaupanje bodo uresničevali tudi z vlado v senci. Ta bo začela delovati 13. septembra.
"Od prvega dne začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa sedanji vladi," je poudaril. "Prepričan sem, da bodo ukrepi poželi ne samo odobravanje ljudi, temveč dali temelj za lepšo prihodnost vseh nas," je še dodal Golob.
Povabili bodo tudi apolitične strokovnjake, saj je namen vlade v senci to, da vključi čim širši nabor ljudi. Kot je napovedal, bodo do 13. septembra oblikovane strokovne komisije, ki bodo pomagale, da bodo pripravljali čim boljšo politiko.
'Trenutna vlada se ukvarja z vprašanji komu vrniti uslugo in komu dvigniti maržo'
"Medtem ko se je vlada dr. Roberta Goloba v prvem mesecu mandata ukvarjala s tem, kako zaščititi ljudi pred draginjo, negotovostjo in krizami, se Janševa vlada ukvarja predvsem z vprašanji, komu odpreti vrata, komu vrniti uslugo in komu dvigniti maržo," so zapisali v Svobodi pred današnjo novinarsko konferenco.
"Ljudje so že priča višjim maržam za naftne trgovce, razgradnji socialne države, s čimer šibijo enega ključnih stebrov varnosti in odpornosti Slovenije, poskusom obvoda referendumske volje, razkritjem korupcijskih ravnanj tistih, ki so se pred volitvami predstavljali kot borci proti korupciji, ter zunanjepolitičnim odločitvam, ki bolj kot na interese Slovenije spominjajo na poravnavanje političnih dolgov," so še zapisali v Gibanju Svoboda. Prepričani so, da se Janševa vlada namesto z draginjo ukvarja z ukrepi, ki nagrajujejo najbogatejše.
Kot smo poročali, je podpredsednik stranke Klemen Boštjančič vlado v senci napovedal že sredi junija: "Na tem smo že začeli delati in predvsem seveda bo glavni fokus ne toliko na samo ekipo in na formalne stvari kot na vsebini." Partnerstvu za uspešno Slovenijo premierja Janeza Janše namreč najbolj očitajo prav pomanjkanje vsebine.
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