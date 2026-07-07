Golob: Ukrepi vlade v senci bodo temelj za lepšo prihodnost vseh nas

Kot je Robert Golob poudaril ob začetku konference, je prav Svoboda tista, ki je prejela največje zaupanje volivk in volivcev, in to zaupanje bodo uresničevali tudi z vlado v senci. Ta bo začela delovati 13. septembra.

"Od prvega dne začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa sedanji vladi," je poudaril. "Prepričan sem, da bodo ukrepi poželi ne samo odobravanje ljudi, temveč dali temelj za lepšo prihodnost vseh nas," je še dodal Golob.

Povabili bodo tudi apolitične strokovnjake, saj je namen vlade v senci to, da vključi čim širši nabor ljudi. Kot je napovedal, bodo do 13. septembra oblikovane strokovne komisije, ki bodo pomagale, da bodo pripravljali čim boljšo politiko.