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Slovenija

Golob: Ukrepi vlade v senci bodo temelj za lepšo prihodnost vseh nas

Ljubljana, 07. 07. 2026 12.18 pred eno minuto 2 min branja 122

Avtor:
Ne.M.
Golob

Gibanje Svoboda je napovedalo vlado v senci, začela bo delovati 13. septembra, na 100. dan delovanja sedanje vlade. "Njen namen je samo eden: od prvega dne bo začela s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativo temu, kar počne sedanja vlada," je na tiskovni konferenci dejal njen koordinator Robert Golob.

Kot je Robert Golob poudaril ob začetku konference, je prav Svoboda tista, ki je prejela največje zaupanje volivk in volivcev, in to zaupanje bodo uresničevali tudi z vlado v senci. Ta bo začela delovati 13. septembra.

"Od prvega dne začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa sedanji vladi," je poudaril. "Prepričan sem, da bodo ukrepi poželi ne samo odobravanje ljudi, temveč dali temelj za lepšo prihodnost vseh nas," je še dodal Golob.

Povabili bodo tudi apolitične strokovnjake, saj je namen vlade v senci to, da vključi čim širši nabor ljudi. Kot je napovedal, bodo do 13. septembra oblikovane strokovne komisije, ki bodo pomagale, da bodo pripravljali čim boljšo politiko.

'Trenutna vlada se ukvarja z vprašanji komu vrniti uslugo in komu dvigniti maržo'

"Medtem ko se je vlada dr. Roberta Goloba v prvem mesecu mandata ukvarjala s tem, kako zaščititi ljudi pred draginjo, negotovostjo in krizami, se Janševa vlada ukvarja predvsem z vprašanji, komu odpreti vrata, komu vrniti uslugo in komu dvigniti maržo," so zapisali v Svobodi pred današnjo novinarsko konferenco.

"Ljudje so že priča višjim maržam za naftne trgovce, razgradnji socialne države, s čimer šibijo enega ključnih stebrov varnosti in odpornosti Slovenije, poskusom obvoda referendumske volje, razkritjem korupcijskih ravnanj tistih, ki so se pred volitvami predstavljali kot borci proti korupciji, ter zunanjepolitičnim odločitvam, ki bolj kot na interese Slovenije spominjajo na poravnavanje političnih dolgov," so še zapisali v Gibanju Svoboda. Prepričani so, da se Janševa vlada namesto z draginjo ukvarja z ukrepi, ki nagrajujejo najbogatejše.

Preberi še Partnerstvo z Janšo: kdo ponudbo zavrača in kaj ji očitajo?

Kot smo poročali, je podpredsednik stranke Klemen Boštjančič vlado v senci napovedal že sredi junija: "Na tem smo že začeli delati in predvsem seveda bo glavni fokus ne toliko na samo ekipo in na formalne stvari kot na vsebini." Partnerstvu za uspešno Slovenijo premierja Janeza Janše namreč najbolj očitajo prav pomanjkanje vsebine.

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KOMENTARJI122

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trac
07. 07. 2026 13.31
A je konec dopusta?
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+1
1 0
GibbsNCIS
07. 07. 2026 13.31
Že ko je bil v redni vladi ni kej dost nardil, kaj šele zdej ke bo v senci.....dejte no...
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+1
1 0
Dragica Cegler
07. 07. 2026 13.28
Brus1234 Pol mi pa povej zakaj je zadnji trenutek odstopil od tožbe Izraela,PA posnetkov tudi ni več od takrat.Golob ima v svojem poslovnem delovanja toliko masla na glavi,da bi kahko oskrboval celo Slovenijo.Pošten,Ne se hecat.Pa bol je sekretar v Drnovškovi vladi tako,da ni kar tako nenadoma prišel
Odgovori
+6
8 2
Gutenberg
07. 07. 2026 13.28
"... temelj za lepšo prihodnost vseh nas," je še dodal Golob. Lepo je povedal: lepša prihodnost ZA NJIH, ZA IZBRANCE, za koruptivneže, kradljivce državnega denarja in za njihove prijatelje in podpornike. Za gospode 10%, za podpisovalce aneksov in podobne mešetarje.
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+2
3 1
patogen
07. 07. 2026 13.27
Spet ga bildate. Napredno novinarstvo...
Odgovori
+7
9 2
kala 09
07. 07. 2026 13.26
Robi prišel iz dopusta poln energije,verjetno Imel vse zastonj.
Odgovori
+10
11 1
Franček
07. 07. 2026 13.29
Ni bil na Mavricijusu, kot janša!
Odgovori
-3
0 3
Misika1967
07. 07. 2026 13.26
Golob ni dobil nobene nezaupnice ljudi,na volitvah je zmagal kar pa so mu ukradli z prevarami sektasi,laznica in podrepni ostrzek logar. Se enkrat ce ne razumete prebrano. Kar ukrades ti bo odvzeto. Karma
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-8
3 11
lokson
07. 07. 2026 13.30
Ti to resno??? Golob ni sestavil vlade zaradi lastne nesposobnosti in špekulacij v ozadju. Pa kje ti spiš, da te ne ukradejo.
Odgovori
0 0
zaba67
07. 07. 2026 13.25
Golob potrebuje 3 mesece, da postavi vlado v senci...
Odgovori
+4
6 2
tech
07. 07. 2026 13.25
Naj raje pripravijo dobre rešitve za preprečevanje fiktivnih računov in počasi prepovedat lobiranje. Pol lahko nadaljujejo z boljšo zakonodajo pri izločanju dokazov, da ni možno izločit pristnih avdio/video posnetkov ne glede na izvor. Prepoved odpiranja in vodenja podjetja, če si v prejšnjem ostal dolžen 1€ delavcem ali državi (črna lista vodilnih kadrov/lastnikov). Pa še dolg seznam je, da to državo spravimo v neko urejeno stanje.
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+2
2 0
boslo
07. 07. 2026 13.27
+++
Odgovori
+1
1 0
Nidami
07. 07. 2026 13.25
Ko je bi Robi v Karikadorju je že takrat dejal želim si čimveč sence.
Odgovori
+7
7 0
Dragica Cegler
07. 07. 2026 13.25
Kaki ukrepi a on se kar ne zna šteti?Čudno do 2 milijona pa zba.
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+7
7 0
islamint
07. 07. 2026 13.24
Mediji ne preziramo vas dovolj. Propagirate človeka, ki je zafural vse, kar se je zafurati dalo. Omalovažujete pa ljudi, ki so začeli komaj delati. Niste korektni, ne pošteni.
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+11
11 0
Brus1234
07. 07. 2026 13.23
Ne maram Goloba, verjetno ni mogel veliko naredit, ampak takrat je prišel od nikjer in povozil Janšo. Vsaj ni pokvarjen, ni mu treba vračati uslug in ni zasedel mesta PV s svojimi pokvarjenimi sateliti, medtem ko Janšine barve že poznamo.
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-7
4 11
boslo
07. 07. 2026 13.24
Ni pokvarjen? Ni.mu treba vračati uslug?Tud zate bo najbolje, če stopiš v senco
Odgovori
+11
12 1
Franček
07. 07. 2026 13.24
++++++!!!++
Odgovori
-1
1 2
SpamEx
07. 07. 2026 13.23
Kaj pa če bi Čeferin kandidiral raje? to bi bilo nekaj
Odgovori
-2
2 4
Pig Brother
07. 07. 2026 13.23
Gospod Golob, če bi se vi sekirali za ljudi, bi izpolnili vse obljube, a niti ene niste, ki bi jo ljudje občutili, prispevke za minimalno plačo ste nabili na 800 eur, v avstriji pod 400, cene živil v trgovinah na nivoju švicarskih pri 4x nižjih plačah, omrežnina, gorivo, ostali življ stroški so poleteli v nebo. Take draginje Slovenija še ni pomnila, vse pod pretvezo neke krize. Koliko dnarja je izpuhtelo pri investicijah? Na ararju kje piše kok je meter kabla biu, kok je bil m3 betona, da si malo zračunamo. Obstaja sum, da so spet izpuhtele miljarde, in da so miljardno prebivalci preplačali vse kar so plačali.
Odgovori
+9
11 2
Franček
07. 07. 2026 13.27
Ne skrbi, sedaj bo janša vse popravu! Cene na gorivu je že zvišal!!!
Odgovori
-3
0 3
SpamEx
07. 07. 2026 13.22
Bolje kot Janša sicer ampak najbolje bi bilo če se oba odstranita v zgodovino. Imamo dosti sposobnih ljudi v Sloveniji da ne rabimo vedno iste face gledati
Odgovori
-5
2 7
boslo
07. 07. 2026 13.25
Spam, se strinjam. Problem je, ker tisti sposobni niso v politiki
Odgovori
+2
2 0
MMFD
07. 07. 2026 13.21
Sončnemu "kralju" je sonce stopilo v glavo, ostani v senci.. POP TV tole pa res ni top novica dneva! Žalostno, da še kar podpirate najbolj nesposobnega....
Odgovori
+12
13 1
Rudar
07. 07. 2026 13.21
Zanimivo. Vsaka vlada po svojem mandatu začne obljubljati nekaj novega. Da so pa zafurali 4 leta, se pa hitro pozabi.
Odgovori
+8
9 1
Vzorčen primer
07. 07. 2026 13.20
Kdo je to?
Odgovori
+11
12 1
Gutenberg
07. 07. 2026 13.29
Najbolj nesposoben bivši predsednik vlade v galaksiji.
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0 0
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