Si predstavljate predsednika vlade Roberta Goloba, kako peče palačinke ali lika srajce? Ne? No, tokrat ga lahko vidite tudi v teh vlogah. K Nuši Lesar in Aleksandru Pozveku domov je namreč prišel predsednik vlade – in ne samo na hišna opravila. Odgovarjati je moral tudi na neprijetna vprašanja in pokazati, ali zna izgovoriti črko G.

