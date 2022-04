Robert Golob pozitiven na koronavirus

Kot so nam povedali v politični stranki, se je Golob samotestiral, ker je prehlajen, ni pa še opravil uradnega testa. Samotestiral se je tudi v nedeljo, ko je bil test še negativen.

"Obveznosti v volilni kampanji bo do preklica opravljal na daljavo, kjer bo to mogoče, oziroma ga bodo na dogodkih nadomeščali drugi vidnejši člani Gibanja Svoboda," so sporočili ter opozorili, da bo zaradi okužbe njegovo delovanje omejeno.

Dodajajo, da bo predsednik stranke zaradi okužbe najverjetneje zaprosil za možnost glasovanja od doma. Osebe, ki so se zaradi okužbe znašle v izolaciji, se morajo za takšno obliko glasovanja prijaviti do srede. Za glasovanje na domu pa se lahko prijavijo tudi tisti, ki se zaradi bolezni v nedeljo ne bodo mogli zglasiti na volišču.

V soboto je sicer Golob v sklopu volilne kampanje obiskal Novo Gorico. "Hvala za topel sprejem, močne stiske rok in konstruktivne debate," je zapisal ob delitvi fotografij.