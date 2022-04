Na testu za samotestiranje je bil predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob pozitiven na novi koronavirus, zato je trenutno v samoizolaciji na svojem domu. "Test je pokazal, da bom moral zadnji teden predvolilne kampanje oddelati od doma. Zaenkrat se počutim dobro. Upam, da bo tako tudi v naslednjih dneh. Hvala vsem, ki ste že izrazili skrb. Mi veliko pomeni," je sporočil preko družbenega omrežja.

Kot so nam povedali v njegovi politični stranki, se je Golob samotestiral, ker je prehlajen, ni pa še opravil uradnega testa. Samotestiral se je tudi v nedeljo, ko je bil test še negativen.

"Obveznosti v volilni kampanji bo do preklica opravljal na daljavo, kjer bo to mogoče, oziroma ga bodo na dogodkih nadomeščali drugi vidnejši člani Gibanja Svoboda," so sporočili.