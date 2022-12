Robert Golob: Žal je zdravstvo res v popolnem razsulu

Leto 2022 je bilo polno političnih preobratov, izzivov in sprememb. V naši državi so se te začele s prvimi volitvami, kjer je Slovenija odločena izbrala novo vlado, za njenega predsednika pa Roberta Goloba. Ta je ob izteku leta med drugim komentiral visoke cene električne energije, novelo zakona o finančni upravi, razmere v zdravstvu in odstop notranje ministrice Tatjane Bobnar.

Predsednik vlade Robert Golob je v intervjuju za Dnevnik ob koncu leta komentiral več aktualnih družbenih problematik. Med drugim tudi trenutno najbolj perečo – zdravstvo. Kot kaže, se bo namreč leto zaključilo s (pre)polnimi urgencami, pomanjkanjem zdravnikov, izmučenimi zdravstvenimi delavci in čakajočimi pacienti. Koalicijo pa izzivi čakajo tudi v naslednjem letu. Glas ljudstva je za 10. januar že napovedal stavko bolnikov, 11. januarja bodo stavkali tudi zdravniki.

icon-expand Kot je glede stanja sistema javnega zdravstva v državi dejal Golob, se v ocenjevanje razmer ne bo spuščal. Je pa dodal, da ima "vsak ima pravico do svojega mnenja, a to še ne pomeni, da je podano mnenje tudi pravilno". FOTO: Luka Kotnik

Kot je glede stanja sistema javnega zdravstva v državi dejal Golob, se v ocenjevanje razmer ne bo spuščal. Je pa dodal, da ima "vsak ima pravico do svojega mnenja, a to še ne pomeni, da je podano mnenje tudi pravilno". Kasneje je sicer povedal tudi, da je "žal zdravstvo res v popolnem razsulu", kar je pripisal 30-letnim politikam razgradnje sistema. Kot je dejal, bodo zdravstvo z reformo prioritetno reševali v letu 2023. Kot je še poudaril, zdravstvenemu ministru Danijelu Bešiču Loredanu ne le zaupa, ampak ga tudi občuduje. "Vem, da ima tudi občudovanje večine Slovenk in Slovencev. In s tem bova zaključila!" je končal s temo. Nato je po zapisih časopisa prostor zapustil, saj da se je dogovorjeni čas za intervju iztekel. Pred zdravstvenim sistemom izpostavil največje dosežke njegove vlade A še preden sta se z novinarjem lotila zdravstva, je premier razjasnil tudi okoliščine odstopa Bobnarjeve, komentiral pa še novelo zakona o finančni upravi ter inflacijo. Izpostavil pa je še, ali je zadovoljen z letošnjim delom vlade. Kot največji vladni dosežek stranke Gibanja Svoboda je označil družbeno sproščenost, ki je po njegovih besedah sledila novemu pristopu do covida.

icon-expand "Navadili smo se živeti s covidom," je povedal in dejal, da je za to v veliki meri zaslužna vlada, saj da je koalicija zastavila pogoje za ponovno življenje v normalni družbi. FOTO: Adobe Stock

To, da se je za skoraj polovico povišal delež ljudi, ki trdijo, da so letos živeli slabše in da je za nekoliko manj, 40 odstotkov, poskočil delež pesimistov, Golob pripisuje začeti vojni v Ukrajini, saj da nam zato primanjkuje energentov, opravka pa imamo tudi s prehransko in energetsko draginjo. "To ni pesimizem, to je realizem, gmotne zamere so se poslabšale," je dejal in izpostavil, da je stranka dosegla vse, kar si je zadala.

icon-expand Kot je razložil, je Gibanje Svoboda pred volitvami napovedalo dva cilja, in sicer prejem izhodne strategije za covid-19 in pripravo interventne strategije za zdravstvo ter obvladovanje draginje, inflacije in energetskih cen. FOTO: Shutterstock

'Inflacija se bo umirila' Ko pravi, bo situacija v novem letu boljša, saj se bo inflacija umirila, zvišale se bodo pokojnine, minimalne plače in plače v javnem sektorju. "Evropska inflacija junija je bila osemodstotna, torej je bila nižja od slovenske, danes je enajstodstotna, torej je višja od slovenske inflacije. Kaj vam to pove o uspešnosti slovenske vlade v primerjavi z uspešnostjo preostalih evropskih vlad," je ponazoril. Novela zakona o finančni upravi, na katero je DS izglasoval odložilni veto, bo v parlamentu sprejeta in potrjena, je kasneje glede sprememb, ki prihajajo, dejal premier Robert Golob. Ugibanje o tem, kako bo ta cilj dosežen, je sicer po njegovih besedah preuranjeno, saj obstaja več poti. Zatrjuje pa, da je sam usmerjen v rezultat in ne v "vztrajanje na izgubljenih pozicijah".

Odstop Bobnarjeve: Morda ne razume, kako deluje politika Glede odstopa notranje ministrice Tatjane Bobnar je Golob dejal, da predloga za imenovanje ni dala Bobnarjeva, ampak da se je prišla k njemu pogovarjat. "Kdor ne zmore pogovora v najožjem zaupnem krogu in zato odstopi, morda ne razume, kako deluje politika. Ali kako se deluje v ekipi." Odstop Bobnarjeve je označil za 'delanje politične drame', ker ji ni uspelo z napredovanjem, kot si je to sama zamislila, ter da je formalno prošnjo za imenovanje Lindava njena ekipa vložila šele po njenem odstopu. A ministrica je trdila, da je imenovanje Lindava dvakrat poskušala uvrstiti na sejo vlade. Golob je besede zanikal, rekoč, da na papirju piše drugače in da se ne bo več prerekal o tem, kdo je kaj rekel. "Ne bom se prerekal o tem, kaj je kdo rekel, to je brezplodno, ljudje nas niso izvolili, da bi se mi, najvišji predstavniki oblasti, med sabo prerekali o tem, kaj je kdo rekel."

Pomisleke je izrazil tudi glede poročila Lindava, saj da je v njem zapisal, da so se pritiski nanj vršili že pred imenovanjem, to pa da je izpostavil šele šest mesecev kasneje. Dodal je, da z Lindavom od 1. junija ni imel kontaktov in da tako nanj ni moral izvrševati pritiskov. Kasnejši, z afero povezan, odstop podpredsednice stranke Gibanja Svoboda Marte Kos je označil za "vihar v kozarcu vode", saj da to ne spremeni poti te vlade.