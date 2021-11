Vendar pa Golobov "ne" novi stranki, ni hkrati tudi "ne" politiki. Nasprotno, napoveduje celo, da bo v politiki aktiven. Bil je blizu LDS, kasneje je sodeloval z Jankovićevo Pozitivno Slovenijo in naposled s SAB. Bi lahko že v obstoječi sestavi Golob našel novo politično družino? "V kolikor se bo Robert Golob odločil, da vstopi v politiko, je dobrodošel," je povedal vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovič . Ob vprašanju, ali ga vidi kot potencialnega zaveznika ali kot potencialnega konkurenta, pa suvereno odgovarja: "Vsekakor kot potencialnega zaveznika."

Bo ta kapital, ki ga zdaj dobiva, poskušal unovčiti na prihodnjih parlamentarnih volitvah? "Prvič, ne bom ustanovil lastne stranke. To tako kategorično povem, da ne bi mogel bolj," je v oddaji Ena na ena povedal Robert Golob .

Je Robert Golob po 15 letih uspešnega vodenja Gen-I pripravljen zapustiti precej bolje plačano energetiko? Na vrhu družbe lani je mesečno zaslužil 18 tisočakov. Glede svojih nadaljnjih korakov ostaja skrivnosten. "Če se bo našla kritična masa somišljenikov, ki bo verjela v iste vrednote, v katere verjamemo jaz in moji sodelavci, in jih bo tudi živela, potem sem se pripravljen taki skupini pridružiti, tega ne skrivam," je še razkril Golob.

Evropske države jih imajo in tudi Slovenija jo potrebuje, močno zeleno stranko, je prepričana Zgojznikova. Ekologi so se z Golobom, ki je naklonjen zeleni politiki, pripravljeni pogovarjati. A še prej se bo moral, dodaja sogovornica, Golob bolj odločno in natančno izjasniti o svoji vlogi v slovenskem političnem prostoru.