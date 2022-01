Robert Golob pred odločitvijo: katero stranko bo prevzel?

Robert Golob bo na današnji novinarski konferenci, ki jo bomo prenašali v živo ob 11. uri, predstavil poslovne rezultate Gen-I za leto 2021. Ob tem gre pričakovati, da bo odgovarjal tudi na novinarska vprašanja, povezana z njegovo politično aktivacijo in vlogo na prihajajočih parlamentarnih volitvah.

Golobu, ki se je v zadnjem času loteval organizacij razprav, na katere je povabil nekatere vidnejše predstavnike političnega življenja pri nas, javnomnenjske ankete kažejo precej visoko podporo. Nedavne anketa Mediane razkriva, da je, še preden je sploh zares vstopil v politiko, četrti najbolj priljubljen politiki v državi, za Ljudmilo Novak , Borutom Pahorjem in Janezom Poklukarjem . Pri vprašanju, kdo je najboljši mandatar za sestavo prihodnje vlade pa je s 17,5 odstotka na drugem mestu.

Golob je sicer že pred časom napovedal, da ne bo ustanavljal nove stranke, da pa se bo eni od strank pridružil. Ugiba se, da gre za stranko Zelenih dejanj (Z.Dej), česar ne Golob ne njen glavni ustanovitelj Jure Leben , nista zanikala. Kongres stranke naj bi se odvil v sredo. Do takrat naj bi bilo tudi jasno, kako se je odločil Golob. Ta je v nedavnem intervjuju za Večer povedal, da ga je za prevzem snubilo kar šest političnih strank. Pred časom smo že poročali o tem, da mu je Zoran Janković ponujal stranko Pozitivna Slovenija.

Golob se je v preteklem tednu že sestal s predstavniki LMŠ, Levice in SAB. Kot je v petek na novinarski konferenci pojasnil predsednik LMŠ Marjan Šarec, obstaja možnost sodelovanja njegove stranke z Golobom, a le, če se bo strinjal z desetimi zavezami, ki so zapisane v sporazumu koalicije KUL. V Levici so srečanje z Golobom označili za spoznavno.

V SAB pa so zanikale navedbe, ki so se pojavile v medijih, da naj bi se z Golobom povezovali še pred volitvami, sploh v primeru, če SAB ne bi kazalo, da bi lahko prestopila parlamentarni prag. V SAB so povedali, da se bodo držali zaveze, ki jo je dala koalicija KUL, po volitvah pa da se bodo pripravljeni pogovarjati z vsemi, ki delijo njihove vrednote.

Glede špekulacij, da naj bi se Golob povezal s Klubom neodvisnih županj in županov, pa je Vladimir Prebilič dejal, da njunega srečanja (še) ni bilo.