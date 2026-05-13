PRENOS V ŽIVO: Robert Goter z igranjem na harmoniko lovi Guinnessov rekord

Rober Goter je prvič poskusil postaviti Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike aprila lani, ko je igranje zaradi utrujenosti končal po 58 urah, 21 minutah in 24 sekundah. S tem je podrl slovenski rekord, ne pa tudi svetovnega, ki znaša prek 80 ur. Tokrat želi izboljšati oziroma preseči svoj prejšnji dosežek in znova opozoriti na vzdržljivost, disciplino ter predanost glasbi. Prizadeva si tudi za promocijo slovenske narodno-zabavne glasbe v mednarodnem prostoru.

Super vzdušje, prijetno vreme

"Vzdušje je super, počutim se odlično in komaj čakam, da začnem," je pred začetkom dejal Goter. Vesel je bil tudi, da se podiranja rekorda niso lotili že dan prej, saj je bilo vreme katastrofalno, danes pa razmere na Visti omogočajo precej prijetnejši začetek zahtevnega izziva. Tokrat želi igrati bolj premišljeno kot lani, ko je, kot pravi sam, "58 ur delal veselico". Iz lanskega rekordnega podviga je pridobil veliko izkušenj, zato bo letos skušal bolj varčevati z energijo in močmi. Vsako uro igranja mu pripada pet minut odmora, ki jih namerava čim bolj premišljeno razporediti. Del premorov bo namenil masaži, nekaj tudi krajšemu počitku in spanju, ponoči pa si bo vzel vsaj pol ure časa za spanje.

Kaj je letos drugače?

Izboljšave so po njegovih besedah na vseh ravneh, največja je psihološka pomoč. Pri projektu sodeluje razširjena ekipa strokovnjakov, med njimi sta tudi nutricionist Leon Bedrač in psihoterapevtka Neža Đoržić. Pri letošnjem rekordu bo Robert uporabljal tudi nekoliko lažjo harmoniko. Poleg instrumenta, s katerim je igral že lani, ima pripravljeno še modro harmoniko, ki je približno kilogram lažja in tehta pet kilogramov. Kot pravi, bo skušal čim več igrati prav nanjo, saj mu bo manjša teža olajšala večdnevni napor. Novost letošnjega poskusa je tudi poseben zvočni signal. Člani Rotary klub Velenje so pripravili zvonček, ki ga opozarja, kdaj se mora po odmoru znova lotiti igranja. Goter pravi, da bo predvsem v trenutkih največje utrujenosti pomembno, da bo signal čim bolj preprost in jasen.

Poskus poteka pod strogimi pravili Guinnessovih rekordov, ki določajo natančne pogoje glede dovoljenih premorov, repertoarja in neprekinjenega igranja. Glede novega podviga je Goter poudaril, da gre tako za fizični kot tudi psihični izziv, na katerega se je pripravljal od januarja. Harmonikar poudarja, da ima rad izzive in drugačne ideje. Spomnil je, da je ustvaril prvi računalniški program za učenje harmonike na svetu, kasneje pa še portal Svet harmonik.

Koliko jih bo zaigralo v nedeljo?

V Velenju pa se medtem zaključujejo priprave na nedeljski poskus postavitve rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatorji želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj izvedli skladbo Na Golici. Doslej je prijavljenih okoli 3300 udeležencev. V nedeljo ob približno 14.30 bodo harmonikarje na Visti razporedili v formacijo, uradni začetek igranja pa je predviden ob 15. uri. Število sodelujočih naj bi bilo znano kmalu po zaključku prijav in štetju udeležencev. Uradni Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike si s 5282 udeleženci trenutno lasti Kitajska.