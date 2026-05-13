Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

PRENOS V ŽIVO: Robert Goter z igranjem na harmoniko lovi Guinnessov rekord

Velenje, 13. 05. 2026 10.20 pred 39 minutami 3 min branja 15

Avtor:
U.Z. STA
Robert Goter

Na velenjski Visti se je začel nov poskus podiranja svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Harmonikar Robert Goter pred začetkom ni skrival dobre volje in pričakovanja, saj se je na podvig pripravljal približno pol leta. Za nov rekord bo moral harmoniko neprekinjeno igrati 81 ur oziroma vse do sobote do 18. ure.

Rober Goter je prvič poskusil postaviti Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike aprila lani, ko je igranje zaradi utrujenosti končal po 58 urah, 21 minutah in 24 sekundah. S tem je podrl slovenski rekord, ne pa tudi svetovnega, ki znaša prek 80 ur.

Tokrat želi izboljšati oziroma preseči svoj prejšnji dosežek in znova opozoriti na vzdržljivost, disciplino ter predanost glasbi. Prizadeva si tudi za promocijo slovenske narodno-zabavne glasbe v mednarodnem prostoru.

Super vzdušje, prijetno vreme

"Vzdušje je super, počutim se odlično in komaj čakam, da začnem," je pred začetkom dejal Goter. Vesel je bil tudi, da se podiranja rekorda niso lotili že dan prej, saj je bilo vreme katastrofalno, danes pa razmere na Visti omogočajo precej prijetnejši začetek zahtevnega izziva.

Tokrat želi igrati bolj premišljeno kot lani, ko je, kot pravi sam, "58 ur delal veselico". Iz lanskega rekordnega podviga je pridobil veliko izkušenj, zato bo letos skušal bolj varčevati z energijo in močmi. Vsako uro igranja mu pripada pet minut odmora, ki jih namerava čim bolj premišljeno razporediti. Del premorov bo namenil masaži, nekaj tudi krajšemu počitku in spanju, ponoči pa si bo vzel vsaj pol ure časa za spanje.

Kaj je letos drugače?

Izboljšave so po njegovih besedah na vseh ravneh, največja je psihološka pomoč. Pri projektu sodeluje razširjena ekipa strokovnjakov, med njimi sta tudi nutricionist Leon Bedrač in psihoterapevtka Neža Đoržić.

Pri letošnjem rekordu bo Robert uporabljal tudi nekoliko lažjo harmoniko. Poleg instrumenta, s katerim je igral že lani, ima pripravljeno še modro harmoniko, ki je približno kilogram lažja in tehta pet kilogramov. Kot pravi, bo skušal čim več igrati prav nanjo, saj mu bo manjša teža olajšala večdnevni napor.

Novost letošnjega poskusa je tudi poseben zvočni signal. Člani Rotary klub Velenje so pripravili zvonček, ki ga opozarja, kdaj se mora po odmoru znova lotiti igranja. Goter pravi, da bo predvsem v trenutkih največje utrujenosti pomembno, da bo signal čim bolj preprost in jasen.

Poskus poteka pod strogimi pravili Guinnessovih rekordov, ki določajo natančne pogoje glede dovoljenih premorov, repertoarja in neprekinjenega igranja. Glede novega podviga je Goter poudaril, da gre tako za fizični kot tudi psihični izziv, na katerega se je pripravljal od januarja.

Harmonikar poudarja, da ima rad izzive in drugačne ideje. Spomnil je, da je ustvaril prvi računalniški program za učenje harmonike na svetu, kasneje pa še portal Svet harmonik. 

Koliko jih bo zaigralo v nedeljo?

V Velenju pa se medtem zaključujejo priprave na nedeljski poskus postavitve rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatorji želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj izvedli skladbo Na Golici. Doslej je prijavljenih okoli 3300 udeležencev.

V nedeljo ob približno 14.30 bodo harmonikarje na Visti razporedili v formacijo, uradni začetek igranja pa je predviden ob 15. uri. Število sodelujočih naj bi bilo znano kmalu po zaključku prijav in štetju udeležencev. Uradni Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike si s 5282 udeleženci trenutno lasti Kitajska.

Preberi še Bodo slovenski harmonikarji premagali Kitajce?

V času, ko se v Velenju pripravljajo na podiranje omenjenih rekordov, razmislek o vlogi harmonike in narodnozabavne glasbe znova odpira vprašanje, kako ohraniti tradicijo v času hitro spreminjajočih se glasbenih trendov. 

Predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol Tonja Lapanja Brenčič je ocenila, da bo prihodnost harmonike v Sloveniji v veliki meri odvisna prav od sposobnosti povezovanja tradicije s sodobnimi glasbenimi vplivi ter od tega, kako uspešno bo znala nagovoriti nove generacije poslušalcev in glasbenikov.

Poglavja:
Na vrh Začetek Novosti Nedeljski poskus
Robert Goter harmonikar Guinnessov rekord igranje harmonika

Mladoletnik, ki je z nožem napadel dijakinjo, v prevzgojni dom

Prišel, ustrelil, zmagal

24ur.com Ali lahko Anže Krevh po podrtem rekordu še tako neumorno igra harmoniko?
24ur.com Na lovu za Guinnessovim rekordom: Slovenec bo harmoniko igral več kot dva dni
24ur.com Harmonikar Robert Goter bo za 40. obletnico postavljal Guinessov rekord
24ur.com Podvig za knjigo rekordov: 42 kilometrov, harmonika, 100 skladb
24ur.com Robert Goter podrl slovenski rekord, za svetovnega pa dobrih 20 ur prekratek
24ur.com Anže podrl svetovni rekord: igral 53 ur, 53 minut in 53 sekund
24ur.com Kdo najboljši harmonikar je v deželi tej?
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gebo 1
13. 05. 2026 11.10
Ta pa je trmast
Odgovori
0 0
anjerd
13. 05. 2026 11.09
ne mantraj sam sebe, harmonike in vseh ostalih
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
13. 05. 2026 11.07
kako nekaj je neprekinjeno igranje, če pa imaš med pesmimi pol minute pavze? v profesionalnem igričarstvu je pol minute pavze iključitev iz ekipe in zamenjava, tukaj pa je nekako dopustno da imaš med pesmimi pol minute pavze in je to tretirano kot neprekinjeno igranje? šteto skupaj s pavzami, bo teh kvazi 81 ur ko igra skupaj manj kot 60 ur, in to prekinjenega igranja s pavzami
Odgovori
+1
1 0
Poletje 16
13. 05. 2026 11.04
Kdo se poslusa to… bedarija
Odgovori
-1
1 2
zani10
13. 05. 2026 11.11
Ti kr ne ko prislek, pa mislis, da si slovenc ko so ti senkali drzavljanstvo , pejt najaz ovce past
Odgovori
0 0
Free Izrael
13. 05. 2026 11.00
Bebček z preveč časa.
Odgovori
+0
1 1
rok1211
13. 05. 2026 10.57
Robert Golob
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
13. 05. 2026 10.53
kako nekaj neprekinjeno, če sem se pa po eni uri in petdeset minut pridružil javnem prenosu in model ni nič igral
Odgovori
-1
0 1
Koronavirusovec
13. 05. 2026 10.55
da ne omenjam da igralci v online igrah igrajo neprestano in hodijo na wc v flašah ob računalniku, ta model pa ima številne pavze med igranjem l0l
Odgovori
0 0
kuopio
13. 05. 2026 10.49
Vsako tele ima svoje vesele.
Odgovori
+1
3 2
Fogl
13. 05. 2026 10.48
Ne ve več kako bi se vn metau…na koncu bodo itak izgovori
Odgovori
+2
3 1
Koronavirusovec
13. 05. 2026 10.40
če ti harmonika udobno sedi na ramenih lahko igraš veliko dlje kot 81 ur, recimo najdaljši tek na svetu je trajal toliko kot bo on moral igrati za rekord
Odgovori
-2
0 2
Koronavirusovec
13. 05. 2026 10.41
pa dejmo primerjat utrujenost prstov v primerjavi z utrujenostjo kolen in gležnjev, podreti tak rekord z harmoniko v primerjavi s tekom je mala malica
Odgovori
-2
0 2
Koronavirusovec
13. 05. 2026 10.44
najboljši igričarji na svetu premikajo prste hitreje kot bo ta harmonikaš in niso spali po več kot en teden zapored
Odgovori
-2
0 2
Koronavirusovec
13. 05. 2026 10.45
nekateri top online igralci da dosežejo neverjetne dosežke ne spijo po 2 ali celo 3 tedne skupaj
Odgovori
-1
0 1
Koronavirusovec
13. 05. 2026 11.10
vse zgornje komentarje upoštevajte da sem mislil, da bo model neprekinjeno igral, več kot očitno igra s prekinitvami, kar bi lahko štel da bi ob toliko prekinitvah nekdo tekel tudi 5 dni zapored
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Dveletna Eva bije življenjsko bitko z redkim Haddadovim sindromom
Dveletna Eva bije življenjsko bitko z redkim Haddadovim sindromom
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Ne boste verjeli, kaj si je Rihanna dala tetovirati
Ne boste verjeli, kaj si je Rihanna dala tetovirati
zadovoljna
Portal
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
vizita
Portal
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
cekin
Portal
Tujca za stanovanje ponujata do 2500 evrov na mesec, domačini jezni
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Je to konec Šank Rocka? Skupino zapustila kar dva člana
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713