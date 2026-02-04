Finančna hobotnica NSi: od energetskih družb do podjetij blizu Roberta Ilca

Komisija je preverjala poslovanje agencije Odmev d.o.o. in, kot smo neuradno izvedeli, pri tem ugotovila, da stroški storitev predstavljajo med 84 in 103 odstotke letnih prihodkov, hkrati pa da stroški dela za leti 2021 in 2022 niti niso izkazani, za leto 2020 pa znašajo zgolj 1423 evrov.

Kot je razvidno v aplikaciji Erar, je agencija Odmev v časovnem obdobju med leti 2020 in 2022 od podjetij, ki so sodila v upravno pristojnost ministrstva za infrastrukturo, prejela skupni znesek 104.824,38 evra. Natančneje, od podjetja SODO d.o.o. je prejela 44.086,38 evra, 36.600 evrov od ELES d.o.o. ter 24.156 evrov od 2TDK d.o.o..

Komisija tudi ugotavlja, da so med večjimi odhodki družbe Agencija Odmev tudi transakcije družbi PR1 d.o.o., ki je v lasti sestre Roberta Ilca. Najmanj eno nakazilo je bilo izvedeno tudi v korist podjetja Robert Ilc s.p. Pri tem je zanimivo, da je po izstopu Roberta Ilca, ki je do 4. 11. 2021 opravljal funkcijo direktorja, in prevzemu njegove sestre, podjetje spremenilo glavno dejavnost iz frizerske dejavnosti na podjetniško in drugo svetovanje.

Kot smo izvedeli, je komisija preliminarno ugotovila, da obstaja sum na neposredno in posredno prelivanje sredstev iz družbe Odmev, financirane z javnim denarjem, v korist oseb, ki so tesno povezane s funkcionarjem politične stranke.