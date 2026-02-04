Finančna hobotnica NSi: od energetskih družb do podjetij blizu Roberta Ilca

Komisija je preverjala poslovanje agencije Odmev d.o.o. in, kot smo neuradno izvedeli, pri tem ugotovila, da stroški storitev predstavljajo med 84 in 103 odstotke letnih prihodkov, hkrati pa da stroški dela za leti 2021 in 2022 niti niso izkazani, za leto 2020 pa znašajo zgolj 1423 evrov.
Kot je razvidno v aplikaciji Erar, je agencija Odmev v časovnem obdobju med leti 2020 in 2022 od podjetij, ki so sodila v upravno pristojnost ministrstva za infrastrukturo, prejela skupni znesek 104.824,38 evra. Natančneje, od podjetja SODO d.o.o. je prejela 44.086,38 evra, 36.600 evrov od ELES d.o.o. ter 24.156 evrov od 2TDK d.o.o..
Komisija tudi ugotavlja, da so med večjimi odhodki družbe Agencija Odmev tudi transakcije družbi PR1 d.o.o., ki je v lasti sestre Roberta Ilca. Najmanj eno nakazilo je bilo izvedeno tudi v korist podjetja Robert Ilc s.p. Pri tem je zanimivo, da je po izstopu Roberta Ilca, ki je do 4. 11. 2021 opravljal funkcijo direktorja, in prevzemu njegove sestre, podjetje spremenilo glavno dejavnost iz frizerske dejavnosti na podjetniško in drugo svetovanje.
Kot smo izvedeli, je komisija preliminarno ugotovila, da obstaja sum na neposredno in posredno prelivanje sredstev iz družbe Odmev, financirane z javnim denarjem, v korist oseb, ki so tesno povezane s funkcionarjem politične stranke.
Lastnik agencije Odmev je sicer Damijan Nacevski, ki je registriran kot lobist za področje energetike. Komisija ob tem ugotavlja, da je Robert Ilc kot glavni tajnik politične stranke NSi poslovno sodeloval z energetskim lobistom v obdobju, ko je ministrstvo za infrastrukturo vodil minister iz kvote NSi. To po ugotovitvah komisije ustvarja sum konflikta interesov ter tveganje nedovoljenega vplivanja na odločevalske procese.
Prav tako komisija ugotavlja, da družba Odmev deluje zgolj kot posrednik za prenos sredstev na tretje osebe. Kot je razvidno iz transakcij, je podjetje Robert Ilc s.p. iz naslova družbe Odmev prejelo 4500 evrov, podjetje njegove sestre, torej PR1 d.o.o., pa dobrih 12.600 evrov.
Po naših informacijah je preiskovalna komisija zaznala konflikt interesov ter nedovoljeno vplivanje in financiranje, povezano z delovanjem in poslovnimi razmerji glavnega tajnika NSi Roberta Ilca. Ker gre za sum kršenja zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je zadevo prepustila v pristojno reševanje Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).
Ilc: Gre za izmišljotino Tamare Vonta
"Gre za izmišljotino in konstrukt Tamare Vonta, ki je pred volitvami namenjena moji osebni diskreditaciji. Gospe Vonta odgovarjam z njenimi besedami: "Je točka, ki je ne bi smeli preseči in to je, da se spravljaš oz. pritiskaš na družinske člane." Razumem, da ji po treh letih preiskovanja ni preostalo drugega. Sicer pa naj se v Svobodi enkrat odločijo, ali bodo KPK spoštovali in zaupali ali ne," se je na poročilo komisije odzval Robert Ilc.
