Slovenija

Finančna hobotnica NSi: od energetskih družb do podjetij blizu Roberta Ilca

Ljubljana, 04. 02. 2026 14.37 pred 1 uro 3 min branja 154

Avtor:
Mirko Vorkapić Anže Božič
Kongres stranke NSi

Nov dan, nove ugotovitve parlamentarne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank. Tokrat je v središču 'finančna hobotnica', povezana s stranko NSi, natančneje njenim glavnim tajnikom Robertom Ilcem in agencijo Odmev d.o.o., ki je bila v letih ministrovanja aktualnega predsednika stranke Jerneja Vrtovca večinsko financirana iz sredstev državnih energetskih družb. Parlamentarna komisija je zadevo predala Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Ilc je v odzivu ugotovitve komisije označil za konstrukt njene predsednice Tamare Vonta.

Komisija je preverjala poslovanje agencije Odmev d.o.o. in, kot smo neuradno izvedeli, pri tem ugotovila, da stroški storitev predstavljajo med 84 in 103 odstotke letnih prihodkov, hkrati pa da stroški dela za leti 2021 in 2022 niti niso izkazani, za leto 2020 pa znašajo zgolj 1423 evrov.

Kot je razvidno v aplikaciji Erar, je agencija Odmev v časovnem obdobju med leti 2020 in 2022 od podjetij, ki so sodila v upravno pristojnost ministrstva za infrastrukturo, prejela skupni znesek 104.824,38 evra. Natančneje, od podjetja SODO d.o.o. je prejela 44.086,38 evra, 36.600 evrov od ELES d.o.o. ter 24.156 evrov od 2TDK d.o.o..

Komisija tudi ugotavlja, da so med večjimi odhodki družbe Agencija Odmev tudi transakcije družbi PR1 d.o.o., ki je v lasti sestre Roberta Ilca. Najmanj eno nakazilo je bilo izvedeno tudi v korist podjetja Robert Ilc s.p. Pri tem je zanimivo, da je po izstopu Roberta Ilca, ki je do 4. 11. 2021 opravljal funkcijo direktorja, in prevzemu njegove sestre, podjetje spremenilo glavno dejavnost iz frizerske dejavnosti na podjetniško in drugo svetovanje.

Kot smo izvedeli, je komisija preliminarno ugotovila, da obstaja sum na neposredno in posredno prelivanje sredstev iz družbe Odmev, financirane z javnim denarjem, v korist oseb, ki so tesno povezane s funkcionarjem politične stranke.

Preberi še Preiskovalna komisija o financiranju medijev SDS: več kot 131.000 evrov Žanu Janši

Lastnik agencije Odmev je sicer Damijan Nacevski, ki je registriran kot lobist za področje energetike. Komisija ob tem ugotavlja, da je Robert Ilc kot glavni tajnik politične stranke NSi poslovno sodeloval z energetskim lobistom v obdobju, ko je ministrstvo za infrastrukturo vodil minister iz kvote NSi. To po ugotovitvah komisije ustvarja sum konflikta interesov ter tveganje nedovoljenega vplivanja na odločevalske procese.

Prav tako komisija ugotavlja, da družba Odmev deluje zgolj kot posrednik za prenos sredstev na tretje osebe. Kot je razvidno iz transakcij, je podjetje Robert Ilc s.p. iz naslova družbe Odmev prejelo 4500 evrov, podjetje njegove sestre, torej PR1 d.o.o., pa dobrih 12.600 evrov.

Po naših informacijah je preiskovalna komisija zaznala konflikt interesov ter nedovoljeno vplivanje in financiranje, povezano z delovanjem in poslovnimi razmerji glavnega tajnika NSi Roberta Ilca. Ker gre za sum kršenja zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je zadevo prepustila v pristojno reševanje Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

Več o domnevni 'enesijevski finančni hobotnici' pa v današnji informativni oddaji 24UR.

Ilc: Gre za izmišljotino Tamare Vonta

"Gre za izmišljotino in konstrukt Tamare Vonta, ki je pred volitvami namenjena moji osebni diskreditaciji. Gospe Vonta odgovarjam z njenimi besedami: "Je točka, ki je ne bi smeli preseči in to je, da se spravljaš oz. pritiskaš na družinske člane." Razumem, da ji po treh letih preiskovanja ni preostalo drugega. Sicer pa naj se v Svobodi enkrat odločijo, ali bodo KPK spoštovali in zaupali ali ne," se je na poročilo komisije odzval Robert Ilc.

robert ilc komisija financiranje Nsi

Poziv Komisiji: Ženska, ki ji prepovedo odločati o lastnem telesu, ni svobodna

Za rakom pri nas zboli že več kot 19.000 ljudi letno

KOMENTARJI154

Presrani
04. 02. 2026 16.07
Velika večina Slovencev je srečnih,da imamo Robija in Tino.V drugem mandatu te najboljše vlade se morajo edino vrniti.Švarc Pipan ,Poklukar in komandir Senadi.
Odgovori
0 0
KatiFafi
04. 02. 2026 16.07
hahahaha kaka komedija, Nsi ima verjetno hobotnico veličine 3cm, v primerjavi z hobotnico SDS ki je nekako 15cm, in hobotnicama Levice 1m, SD 2m in Svobode 5m. Bodimo realni in začnimo tam kjer je hobotnica največja, in med drugimi zajema vse glavne slovenske medije.
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
04. 02. 2026 16.07
Vse leve politične stranke ignorirajo vprašanja o gotovinskih balkanskih poslih GEN-i ..... !!!
Odgovori
0 0
jank
04. 02. 2026 16.07
Uboga Tamara Vonta! Zdaj pa je ona kriva, ker so desničarji prali denar in ga kanalizirali iz državnega in občinskih proračunov, državnih in občinskih gospodarskih družb, privatnih podjetij, ki so dobivala državne posle in celo iz tujine. Ta denar je šel v greznične medije SDS, strankam in v privatne žepe. Za vse to ima preiskavalna komisija dokaze v obliki računov, pogodb in denarnih tokov (Erar, UMP, FURS...). Zato je tako prozoren njihov "argument", da gre za politični obračun.
Odgovori
+1
1 0
murate
04. 02. 2026 16.06
Mijavci včasih so rekli spucaj pred svojim pragom na tvoj način bodo določene familije se naprej kradli in v nsi ni nič drugače dokler njihovi volilci to podpirate z izgovorom ki ga je muca prinesla na repu saj golob tudi krade. Saj Janša tudi krade itd
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
04. 02. 2026 16.05
Vsi so amaterji za SDS.
Odgovori
-2
0 2
Presrani
04. 02. 2026 16.06
Gospod Maljevac jih mora kregati.
Odgovori
0 0
Dddddddd
04. 02. 2026 16.02
Najbolj primitivno je pa to, da svobodnjaki preiskujejo druge stranke glede financiranja.. tj. na podrocju, na katerem so sami najbolj umazani.. Ni se bilo volitev na katerih bi levicarji sli na fairplay.. Narod jim pa vedno nasede..
Odgovori
+0
4 4
mijavci
04. 02. 2026 16.01
Imate pravo hobotnico na vrhu z Golobom na čelu, tam se spravite raziskovat vam tri leta ne bo zmanjkalo materiala. Take diskriminacije pred volitvami so znak, da teče voda v grlo pa nič drugega. Ko vladajoči nimajo za ponudit nič več kot enega puhavega mulca od 25 let ki se pojavlja na vseh možnih soočenjih, je tudi znak velike krize. Ja nič sprijaznit se bo treba prihaja realnost, življenja v oblakih je konec. Kmalu boste tudi vi sami občutili kaj vam je uredil Mesec, ko tudi za prispevke ne boste skup spravili.
Odgovori
-2
1 3
Razsuti Tovor
04. 02. 2026 16.04
Jaz pa mislim, da so prave hobotnice v strankah, ki so že toliko let v politiki.
Odgovori
+1
1 0
jablan
04. 02. 2026 16.00
kot sem rekel vsi isti za ljudi in državo pa bog ne daj
Odgovori
+1
2 1
ivan z Doba
04. 02. 2026 16.00
Kje so se vzeli slovenski "politiki"!? Sami lopovi!
Odgovori
+3
3 0
Endless
04. 02. 2026 16.00
No daj nehajte že s to kvazi preiskovalno komisijo, ki to ni. To je komisija Gibanja Svobode, ki bo že čez en mesec bivša. Dosti je že tega zavajanja folka.
Odgovori
-1
2 3
samastur
04. 02. 2026 15.59
Takole je... Vonta ima že vnaprej pripravljenih nekaj scenarijev, kako uničiti nasprotnika. To se vidi na daleč. Pomoje ima prav časovnico. Ženska je pač prefrigano žleht! Zdaj pa ali je resnica ali laž, to sploh ni pomembno, ker čez en teden bo to pozabljeno.
Odgovori
+0
3 3
EU Dig. Cenzura
04. 02. 2026 15.59
Joj pa kaj se greste to so dlake v jajcih. Nehajte zavajti, tole so drobižo, če za tele drobiže zganjata tak cirkus, potem je potrebno večino politikov recimo Jankovič, Goob, Janša, Kučan in še veliko imen linčati in zapreti, saj to so resni prekrsški. Pokradli so milijone in jim nič ne naredi država!!!!!!!!!! Vemo zakaj!!!!
Odgovori
+2
3 1
borko11111
04. 02. 2026 15.59
predvolilne bučke, a ne...milančki, holobčki, zorangutani, metelkovci,...
Odgovori
-1
1 2
deny-p
04. 02. 2026 15.59
Ko bo komisija popolnoma neodvisna, bo to nekaj veljalo...., ne pa da levi preiskujejo desne in desni preiskujejo leve....
Odgovori
+1
1 0
Vesela Jasna
04. 02. 2026 15.58
Komaj čakajo, da z Janezom pridejo spet do korita. Praznih žepov, z luknjami na rokavih reklcov in s pošvedranimi šuhi, bodo tako kradli, da se bo kar kadilo. To pa je tudi edino kar znajo. Koristni kot koloradski hrošči.
Odgovori
+0
2 2
Volkswagen Golf III 1.9 TDI
04. 02. 2026 16.00
je napisala jasna, ki se je zlagala, da je hrVatIcA
Odgovori
+1
1 0
Vesela Jasna
04. 02. 2026 16.05
Izgleda, da bom spet postala Hrvatica. Nimam bit na kaj ponosna, če bodo takšni runkeljni spet na oblasti.
Odgovori
0 0
zorkom
04. 02. 2026 15.58
Golob je rekel naj sodišče odloči če je kršil itegriteto,tudi pri ugotovitvah te komisije mora biti tako
Odgovori
+1
1 0
tavbix
04. 02. 2026 15.56
Trikrat sem prebral, da sem se prepričal ali govorijo o milijonih ali samo tisočakih... Ker tiste, ki kradje milijone, pustijo čisto pri miru in o njih se ne sme pisat jn govorit...ker so užaljeni in grozijo s tožbami pod okriljem poštene odvetnice...
Odgovori
+4
4 0
BMReloaded
04. 02. 2026 15.55
Nikoli ne zaupaj politiku, ki omenja vero...in obratno... Nikoli ne zaupaj verskim usluzbencem, ki omenjajo politiko....pa to
Odgovori
+0
2 2
Rožle Patriot
04. 02. 2026 15.54
.... Je pa Tomata Vonta Sendvić .. res velika drekmešalka .. !!!
Odgovori
+1
4 3
dron
04. 02. 2026 16.02
Ti iz strehe sigurno vidiš izgubljen nsi kamion mask🤣😂
Odgovori
+1
2 1
