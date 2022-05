Robert Pavšič umaknil kandidaturo za generalnega sekretarja DZ

Pavšič je v iztekajočem se mandatu vodil parlamentarno komisijo, ki je na zahtevo opozicije preiskovala z epidemijo covida-19 povezane vladne ukrepe od 1. marca 2020 naprej. Na novico, da se mu obeta mesto generalnega sekretarja Državnega zbora, so se ostro odzvali v strankah SDS in NSi, torej v bodoči opoziciji. Po besedah poslanca Danijela Krivca (SDS) bi namreč morala na položaj sesti oseba, ki je vsaj navidezno nevtralna. Temu je pritrdil tudi predsednik sedanjega sklica Igor Zorčič. Po njegovih besedah je do sedaj veljalo, da so generalni sekretarji DZ čim manj politično izpostavljati, saj morajo zagovarjati tako interese koalicije kot opozicije.