Slovenija

Robert Šuc zapušča stranko koprskega župana

Koper, 25. 05. 2026 17.20 pred 1 uro 1 min branja 0

U.Z.
U.Z.
Aleš Bržan in Robert Šuc

Iz stranke koprskega župana Aleša Bržana je izstopil njegov svetovalec Robert Šuc. Kot razlog za odločitev je navedel predvsem ideološka in programska nestrinjanja ter druga nesoglasja in razhajanja s stranko in njenim predsednikom.

Informacijo o izstopu Roberta Šuca so potrdili v stranki Lista Aleša Bržana (LAB), kjer pravijo, da razlogov za takšno odločitev ne poznajo, poroča ObalaPlus.

Po neuradnih informacijah omenjenega portala naj bi bila za izstop kriva nesoglasja pri upravljanju Marjetice Koper.

Šuc je vodstvu stranke in njenemu predsedniku svojo odločitev o izstopu sporočil danes dopoldne po elektronski pošti. Med razlogi za odhod je navedel predvsem ideološka in programska nestrinjanja, omenil pa je tudi druga nesoglasja, poroča Regional.

Napovedal je, da si bo vzel dan ali dva dopusta za razmislek o tem, ali bo nadaljeval svoje delo kot svetovalec koprskega župana. V vsakem primeru pa namerava ostati politično aktiven, je zagotovil.

"Odločitev ni bila lahka, saj sem soustanovitelj stranke in sem vanjo verjel osem let," je še pojasnil v izjavi za ObaloPlus.

Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
To so najlepše poročne fotografije Katarine Čas
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ja, Chef!
Kmetija
Kotlina
