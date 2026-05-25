Robert Šuc zapušča stranko koprskega župana

Informacijo o izstopu Roberta Šuca so potrdili v stranki Lista Aleša Bržana (LAB), kjer pravijo, da razlogov za takšno odločitev ne poznajo, poroča ObalaPlus.

Po neuradnih informacijah omenjenega portala naj bi bila za izstop kriva nesoglasja pri upravljanju Marjetice Koper.

Šuc je vodstvu stranke in njenemu predsedniku svojo odločitev o izstopu sporočil danes dopoldne po elektronski pošti. Med razlogi za odhod je navedel predvsem ideološka in programska nestrinjanja, omenil pa je tudi druga nesoglasja, poroča Regional.

Napovedal je, da si bo vzel dan ali dva dopusta za razmislek o tem, ali bo nadaljeval svoje delo kot svetovalec koprskega župana. V vsakem primeru pa namerava ostati politično aktiven, je zagotovil.

"Odločitev ni bila lahka, saj sem soustanovitelj stranke in sem vanjo verjel osem let," je še pojasnil v izjavi za ObaloPlus.