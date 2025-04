Nevarni TikTok izzivi med mladimi: 'Otroci dobijo telefon že pri petih letih'

Kaj Policija sploh lahko stori v primeru, da se je na TikToku pojavil izziv, ki je nevaren za otroke? Policija je ob takem dogodku najprej osredotočena na pametne naprave, zlasti pri mladih. Take vsebine je zaradi hitre poobjave sicer težko odstranjevati, priznava Tekavec. "Če pride do kaznivega dejanja, to ustrezno preiščemo in ugotavljamo avtorja posnetkov." Družbena omrežja so narejena tako, da so všečna, še pojasnjuje Tekavec "Večina posnetkov je brez prave vrednosti, a otroku vzamejo pozornost."

Številni starši se ob tem sprašujejo, kdaj je pravi čas, da otrok dobi pametno napravo. Tekavec predlaga, da čim kasneje. "Izkušnje kažejo, da imajo v otroci v lasti uporabi telefon že pri petih, šestih letih." Zaskrbljujoč pa je predvsem nenadzorovan dostop do interneta. "Tudi če najstniku kupimo telefon, naj bo ta telefon še vedno v lasti starša in naj ga otrok uporablja v skupnih prostorih." Največje tveganje je, če otrok telefon uporablja sam, na primer v spalnici ali toaletnih prostorih. "Uporaba telefona ni problematična, manjka nadzor staršev," še poudarja Tekavec. Predlaga tudi, da se starši z otrokom pogovorijo o nevarnostih na internetu in določijo pravila uporabe telefona.