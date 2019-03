'Ljudje smo sami sebi največja grožnja'

Lord George Robertson je bil generalni sekretar zveze Nato od leta 1999 do 2004. Za njim je tudi uspešna politična kariera v britanski laburistični stranki. Danes zase pravi, da je "navaden državljan z zgodovino". In ta ga je marsičesa naučila, dodaja. Tudi tega, da današnja družba kot samoumevne jemlje najbolj pomembne dobrine - kot sta mir in varnost.

"V varnost se ne vlaga zato, da boste razveselili Donalda Trumpa, ampak ker je to v vašem osebnem interesu," je jasen Robertson, ki je na Brdu pri Kranju na to včeraj opomnil tudi prisotni politični vrh države.

Soočate s z občutno stopnjo zadržanosti, skepticizma, ko gre za Nato. In to me skrbi, ker govorimo o prostoru, kjer je pomembno, da je članstvo zasidrano v zavest ljudi. Nujno je, da se na tem področju nekaj postori.

To so stvari, ki smo jih vzeli za samoumevne. Pa temu še zdaleč ni bilo vedno tako. Ta država je tipičen primer, kako takšne stvari niso samoumevne. To še pred ne tako daljnimi časi ni bilo območje svobode. Niste bili ravno v močnem primežu Sovjetske zveze, primež režima ni bil tako močen kot tam, imeli ste nekakšno "svojo različico svobode", ampak daleč od tega, da bi bili zares svobodni. V tistih časih novinarji niso spraševali o Titu in to je dovolj zgovoren podatek.

In mislim, da se v tem skriva jasna lekcija. Dejstvo je, da je treba ljudi "ponovno izobraziti" o tem, kako je mogoče, da danes živimo v miru, zakaj lahko danes živimo v demokratični družbi, v urejeni ekonomiji, zakaj se lahko zanesemo na to, da v naših družbah vlada pravo …

Prvih petdeset let Nato ni izstrelil nobenega naboja na način, kot se je to zgodilo prav na območju nekdanje Jugoslavije. Do takrat so samo vadili, načrtovali, programirali odziv na "veliko zunanjo grožnjo", ki jo je predstavljala Sovjetska zveza, ampak prvi streli so bili v pravem smislu izstreljeni šele leta 1995, ko je bilo treba posredovati v nekdanji Jugoslaviji.

To je nekdanja jugoslovanska republika in Jugoslavija nam je povzročila kar nekaj glavobola, je pa po svoje vodila tudi do drugačne zveze Nato, kot smo jo poznali pred tem.

Skeptiki tej "zavarovalni polici" očitajo, da je zelo draga, da bi bilo denar mogoče porabiti bolje.

Formula je preprosta. Če želite imeti od varnosti koristi, morate zanjo prispevati. Veste, jaz sem poročen že 49 let in vse od poroke dalje vsako leto plačam zavarovanje za naš dom. V vsem tem času nisem vložil še nobenega zahtevka za izplačilo. Ampak ali mislim, da je bilo tistih 49 zavarovalnih premij stran vržen denar ali naravna, logična in smiselna odločitev? Seveda to drugo.

Vlaganje v varnost je garancija, da bodo v primeru, da se tej državi kar koli zgodi, prihodnje generacije imele nekoga, na kogar se lahko obrnejo. Da ne bodo rekle – pa zakaj niste plačali zavarovanja. Zakaj ste pustili, da nam zgori nezavarovana hiša in smo brezdomci? Takrat ne bo dovolj, da rečete "oh, bili so takšni časi, težki, ljudstvo je bilo skeptično, nismo ukrepali, ker so bile naše banke v težavah ..." To bi bili zelo neprepričljivi izgovori za ljudi, ki so brez varnega doma.

Precej neposredni ste, ko pravite, da Slovenija za varnost ne prispeva dovolj.

Vaše številke so slabe. Z vstopom ste se zavezali k specifičnim številkam, ki pa jim danes niste niti blizu. 1,5 odstotka do leta 2025, ko je zaveza dva odstotka, ni dobro. Dvajset odstotkov izdatkov bi moralo iti za opremo, vaše številke kažejo 8,2 odstotka. Verjamem, da je vse to težko, še posebej v času, krize, ampak zdaj imate celo boljšo gospodarsko rast od moje države.

Kako zelo k skepticizmu prispeva dejstvo, da živimo v relativno varnem svetu, kjer nevarnosti niso izrazite?