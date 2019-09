Robida: NIOSB je bil moteč za 'vrtičkarstvo' znotraj kliničnega centra

Dodal je, da se je to kazalo tudi v odnosu do Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB), ki je bil moteč za "vrtičkarstvo" znotraj kliničnega centra. Zadeve je po njegovih besedah toliko težje premakniti na boljše, ko se združita pretirani zdravniški in politični ego. Zdajšnji vladi je tako očital, da je odločitev o ukinitvi NIOSB sprejela "preko palca".

Andrej Robida , ki je po stroki kardiolog pediater, je bil med pričanjem pred preiskovalno komisijo DZ kritičen tudi do vodstva Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, ki se je po njegovih besedah do nevzdržnih razmer na otroški kardiologiji vedlo ignorantsko in brezvestno. Po njegovih besedah je osrednja težava "v sistemu, ki dopušča, da nekateri zdravniki zlorabijo javni zavod za osebne ambicije".

Posebej ga je razočaralo stališče zdravniškega društva in zbornice, ki sta trdila, da velja UKC zaupati in pustiti, da otroška kardiologija ostane njegov del. "V takšnih razmerah je boljši nadzor, kot pa zaupanje," je opozoril. Pri tem je spomnil, da je poročilo mednarodnega strokovnega nadzor iz leta 2014, pri katerem je sodeloval, prav tako naletelo na ignoranco pristojnih.

Glede zdajšnjega stanja je dejal, da je novi generalni direktor ljubljanskega UKC Janez Poklukar na seznam svojih prednostnih nalog uvrstil tudi ureditev razmer na otroški kardiologiji, "hkrati pa iz kliničnega centra vseskozi sporočajo, da je vse v redu". Dodal je, da so težave z otroško kardiologijo tudi posledica "slabih, mestoma celo sovražnih" odnosov med zdravniškim osebjem.

"Vse doslej se ni nihče vprašal, zakaj so zdravniki odhajali iz kliničnega centra in zakaj so se nekateri odločili za ugovor vesti," je poudaril. Dejal je, da je bil odpor, na katerega je NIOSB naletel v UKC, orkestriran, še vedno pa ne ve, kdo je v zaodrju zagnal kampanjo. "Piarovska kampanja proti NIOSB, ki je bila pravzaprav kampanja v škodo otrok in staršev, je žal uspela," je dodal.

Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme je sicer z zaslišanji prič začela 13. junija. Pred tem je opravila pripravljalna preiskovalna dejanja, s katerimi je določila gradiva, ki jih rabi za delo, in pa na zaprtih sejah sprejela dokazne sklepe. Najprej se je komisija lotila področja otroške kardiologije in doslej zaslišala deset prič, po sprejetju vmesnega poročila pa bo vzela pod drobnogled nabave medicinske opreme.