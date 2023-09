Robiju v slovo: Enostavno si ga moral imeti rad

In še v nečem so si enotni njegovi nekdanji in sedanji sodelavci: Ko ga enkrat srečaš, ga nikoli več ne pozabiš.

V nedeljo je odjeknila vest, da je v 53. letu starosti umrl naš dolgoletni sodelavec Robert Erjavec . Izredno prijazen, vedno nasmejan, duhovit, prijeten, sočuten in razgledan. Vse to in še veliko več je bil Robi za vse, ki smo imeli to možnost, da smo ga spoznali. Ljubitelj življenja, ki je to ljubezen širil med nami. Ob njem enostavno nisi mogel biti nesrečen, ali kot je zapisala večina naših sogovornikov: Robija si enostavno moral imeti rad.

Čeprav je Robi študiral ortotiko in protetiko, se v tem poklicu v resnici nikoli ni videl. Kot nekdanji rokometaš ga je zelo zanimal šport in prav to ga je pripeljalo na radio. Svojo kariero novinarja je začel na radiu Sraka, nadaljeval na radiu v Trebnjem, nato pa več let delal kot novinar in moderator na radiu Krka. Vmes ga je pot prinesla tudi na POP TV, kjer pa se je preizkusil kot voditelj Sanjske ženske in kviza 1, 2, 3, kdo dobi. Bil je pomemben del ekipe radijskih novic, nato pa je našel svojo veliko ljubezen v vodenju vremena v oddaji 24UR.

"Dragi Robi, še kar ne morem doumeti, da je za vedno ugasnilo tvoje veliko srce. Zapomnil se te bom kot izjemnega sodelavca in hkrati tudi prijatelja, ki si s svojo nalezljivo dobro voljo znal polepšati še tako siv dan. Bil si poln domislic, pronicljiv in me znal bodriti tudi, ko mi je bilo težko. Svoje izkušnje in znanje si zelo rad prenašal na mlajše sodelavce. Delil si z nami slike in videe narave, pa čeprav tisti dan sploh nisi bil na planu za delo. Skratka, bil si vsestranski. Robi, hvala ti za vse! V veliko čast mi je, da sem te poznal in da sem sedem let tudi delal s tabo. Počivaj v miru, dragi sodelavec in prijatelj," so besede, s katerimi se je od Robija poslovil naš meteorolog Rok Nosan.

Aleš Satler, ki je prav tako več let tesno sodeloval z Robijem pri pripravi vremenskih napovedi, je takole strnil misli o njem. "Robi, ob vseh superlativih, ki so jih že drugi povedali in zapisali o tebi, mi bo zagotovo najbolj ostal v spominu tvoj zagon za delo, predvsem, kar se tiče vremena na naši televiziji. Kolikokrat se je v teh dobrih desetih letih zgodilo, da si poklical tudi, ko si bil 'fraj' in rekel: Alezi, če rabite kaj materiala, ga vzemite na moji FB strani ali na Dolenjskanews, aja, pa ne me podpisovati. Zadnja leta se je tvoja ljubezen do gob močno povečala, zato sva velikokrat razglabljala tudi o tem športu. Svoje 'place' si imel naštudirane v nulo, gobe na tvojem koncu so rastle izjemno hitro, včasih tudi za več kot 10 centimetrov v 24 urah. Le kdo jih bo nabiral sedaj? Se vidimo enkrat tam gori nekje 'Šarlatan' moj! Počivaj v miru."

"Robi ni bil samo voditelj vremena. Bil je človek, ki sta ga vreme in narava res zanimala," je svoje misli o nekdanjem tesnem sodelavcu strnil meteorolog na Arsu, Blaž Šter. "Vedno pripravljen za sodelovanje, rad je sprejemal novosti. Prinašal je novice z drugega konca Slovenije. Od njega sem se marsikaj naučil. Zagotovo bi bilo ustvarjanje vremenske napovedi brez njega precej bolj dolgočasno. Robi je prinašal radost in veselje. Pogrešal ga bom," še dodaja Šter.

Izredno čustvene so tudi besede Robijeve sodelavke in naše vremenarke Jane Morelj, ki je ob novici o smrti zapisala: "Naš večni šaljivec in dobrovoljček. Koliko smeha, koliko energije ... Vedno pripravljen pomagat ... Dragi Robi, pustil si nas v šoku in brez besed. Tvoj gromki glas bo za vedno odmeval v maski, desku in po hodnikih ... Hvala ti za vse, srce zlato. Najrajši te imam ... Poljub za mavrico."