V UKC Ljubljana začeli delati robotsko asistirane ginekološke operacije

Na mednarodni dan žensk prihaja dobra novica za vse pripadnice lepšega spola. V UKC Ljubljana so namreč začeli delati tudi robotsko asistirane ginekološke operacije. 5 let po tem, ko so z robotom prvič operirali moško prostato, so zdaj tudi ženskam omogočili robotsko minimalno invazivno kirurgijo, ki prinaša manj bolečin, manj izgube krvi, manj brazgotin in hitrejše okrevanje. S tem so stopili ob bok naprednim centrom v Evropi in svetu.