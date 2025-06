Roboti in tehnološki senzorji: bo tehnologija spremenila vinogradništvo?

V svetu, ki se nenehno spreminja, se spreminjata tudi kmetijstvo in vinogradništvo. Če so v vinogradniško delo pravo revolucijo prinesli traktorji, pa naj bi počasi človeško delo nadomestili roboti, nadzor nad vinogradi pa prevzeli tehnološki senzorji. To se že dogaja ponekod v tujini, kako je pri nas?