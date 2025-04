'Robotika ni več nadstandard, postala je standard. Zaslužijo si ga tudi drugod'

Kot so poudarili, so tovrstni posegi izjemno zahtevni in zahtevajo tudi visoko usposobljene time kirurgov, zaradi česar jih v Evropi izvaja le še med pet in deset centrov. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da bi v kliničnem centru potrebovali še enega ali celo dva robota, saj je robotska kirurgija postala standard.

"Posegi v robotski kirurgiji dajejo UKC Ljubljana izjemno prepoznavnost in so dokaz vrhunskosti naših kirurgov in ustanove v mednarodnem merilu. Pacientom tako najsodobnejše dostopno zdravljenje omogočamo tudi v Sloveniji," je povedal strokovni direktor Kirurške klinike v UKC Ljubljana Ivan Kneževič. Povedal je, da je bilo v kliničnem centru doslej opravljenih okoli 20 takšnih posegov, prvi v letu 2020.