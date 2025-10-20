Svetli način
Slovenija

Onkologu prostato pomagal odstraniti robot

Ljubljana, 20. 10. 2025 16.46 | Posodobljeno pred 12 dnevi

T.H. , STA
Z Onkološkega inštituta Ljubljana so sporočili, da so prejšnji mesec uspešno opravili prvo robotsko asistirano operacijo in bolniku z rakom prostate srednjega tveganja odstranili prostato. Z uvajanjem robotske kirurgije bolnikom omogočajo najsodobnejše metode zdravljenja in hitrejše okrevanje po operaciji, dodajajo. Uporabo tehnologije nameravajo razširiti tudi na druge kirurške dejavnosti, med drugim pri zdravljenju raka prebavil, raka dojk, ščitnice in pri najzahtevnejših posegih, kjer rak zajema več organov hkrati.

Uvedba robotske kirurgije predstavlja pomemben doprinos v zdravljenju onkoloških bolnikov, so na inštitutu izpostavili v sporočilu za javnost po današnji novinarski konferenci.

"Kot terciarni center imamo odgovornost slediti razvoju stroke in uvajati najsodobnejše metode zdravljenja, ki izboljšujejo izide zdravljenja in kakovost življenja naših bolnikov. Z investicijo vlagamo v najsodobnejšo tehnologijo, znanje naših strokovnjakov, bolnikom pa zagotavljamo najboljše možnosti onkološke obravnave v Sloveniji," so povzeli besede strokovne direktorice inštituta Janje Ocvirk.

Prvi robotsko asistiran poseg, ki so ga izvedli 23. septembra, je bil po oceni inštituta dobro pripravljen in organiziran, usklajen ter varen. "Bolnik je po posegu hitro okreval, bil je mobilen, brez bolečin, po odstranitvi katetra pa je bil takoj kontinenten, kar je za bolnika izjemno pomembno," so izpostavili. Od prve operacije so uspešno opravili še več robotsko asistiranih odstranitev tumorjev prostate, ledvic in nadledvičnice.

Uvajanje robotske kirurgije je zahtevalo celovito in obsežno usposabljanje multidisciplinarnega tima. Kot so navedli, se je kirurška ekipa udeležila specializiranih mednarodnih usposabljanj in simulacij, instrumentarke so pridobile znanja za upravljanje z novo opremo, anesteziološke ekipe pa so prilagodile postopke zaradi posebnosti robotsko asistiranih posegov.

Po oceni predstojnika sektorja operativnih dejavnosti Gašperja Pilka, je bil proces uvedbe robotske kirurgije zahteven in večplasten. Pri tem ne gre za projekt, ki bi ga bilo mogoče izpeljati čez noč, je ocenil.

Eden največjih prebojev v sodobni medicini

Razvoj robotske kirurgije po navedbah inštituta predstavlja enega največjih prebojev v sodobni medicini, saj gre za tehnologijo, ki omogoča kirurgu izjemno natančnost izvedbe posega ter boljši nadzor nad njim, za bolnika pa je pristop bistveno manj invaziven v primerjavi s klasičnimi in laparoskopskimi operacijami, kar omogoča hitrejše in boljše okrevanje.

V prihodnje bodo uporabo tehnologije razširili tudi na druge kirurške dejavnosti, med drugim pri zdravljenju raka prebavil, raka dojk, ščitnice in pri najzahtevnejših posegih, kjer rak zajema več organov hkrati. Hkrati že potekajo aktivnosti za vključevanje v mednarodne raziskovalne mreže, kjer bodo lahko prispevali svoje izkušnje in hkrati črpali znanje iz najboljših praks drugod po svetu, so še dodali na inštitutu.

ivan z Doba
21. 10. 2025 10.16
+1
Čestitke!
bronco60
21. 10. 2025 08.50
Bravo mojstri.
