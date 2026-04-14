Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Robotska kirurgija v Sloveniji: več kot 2000 operacij in novi sistemi

Ljubljana, 14. 04. 2026 14.22

Avtor:
STA L.M.
Robotska kirurgija v UKC Ljubljana

V Sloveniji je robotska kirurgija pri številnih posegih, predvsem na področjih urologije, abdominalne kirurgije in ginekologije, že postala standard sodobne kirurške obravnave. Za bolnike prinaša številne prednosti, kot so manjša izguba krvi, manj zapletov, hitrejše okrevanje in večja natančnost posegov, so poudarili strokovnjaki UKC Ljubljana.

V Sloveniji je trenutno šest robotskih sistemov, obetajo pa si vsaj še tri, je na današnji novinarski konferenci v okviru 4. ljubljanskega simpozija robotske kirurgije dejal urolog Simon Hawlina s kliničnega oddelka za urologijo kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Dodal je, da so na to zelo ponosni, saj stopajo ob bok razvitim državam.

V UKC Ljubljana sta trenutno dva robotska sistema, korak naprej pa bi po njegovih besedah dosegli s "single port" robotom, ki omogoča operacije skozi eno samo luknjico. Hawlina se je sicer ravno vrnil z izobraževanja na Kitajskem, kjer je opravil testiranje takega robota v suhem laboratoriju in na živali. "Moram reči, da je nekoliko težje," je ocenil.

Hawlina je dejal, da robotska kirurgija omogoča pristope, za katere si včasih niso mislili, da so mogoči. "Recimo odstranitev prostate skozi mehur, pri katerem je bolnik lahko pri zavesti in gre čez dve uri domov," je opisal. Roboti že omogočajo tudi telekirurgijo, torej operacije na daljavo, ki jih v nekaterih državah že izvajajo.

Robotsko kirurgijo zaradi prednosti, kot so operacije težko dostopnih področij in področij, ki potrebujejo boljšo vizualizacijo, širijo tudi na druga področja, je povedal strokovni direktor kirurške klinike UKC LjubljanaIvan Knežević. Robotsko asistirane posege uvajajo tudi na področju kardiovaskularne in torakalne kirurgije, in sicer bodo s posegi v prsnem košu začeli maja, s posegi na srčnih zaklopkah pa junija, je dejal.

Ljubljanski klinični center
Ljubljanski klinični center
FOTO: Damjan Žibert

To tehnologijo uporabljajo tudi na področju otorinolaringologije, kjer so pomembne življenjske strukture blizu druga drugi, je povedal predstojnik klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo UKC Ljubljana Robert Šifrer.

Poudaril je, da robot ne operira sam, ampak inštrumente vodi kirurg. Robot pa omogoča natančne gibe, dober pregled in dostop do slabo dostopnih področij. Ob tem lahko kirurg opazuje 3D sliko, operira "okrog vogala", vidi povečano sliko, kirurške inštrumente pa lahko obrača bolj kot z roko. Robot tudi izniči tresavico rok, kar pomeni manj poškodb okoliških tkiv in manjše funkcionalne posledice pri dihanju, požiranju in govorjenju.

"Prednosti robotske kirurgije glave in vratu so, da lahko operiramo skozi ustno votlino, torej brez rezov na vratu. Na področje ustnega dela žrela ali zgornjega dela grla lahko sicer pristopamo tako, da prekinemo kožo na vratu, prekinemo ustno dno, spustimo ustno dno v področje vratu ali prežagamo spodnjo čeljustnico in si na ta način izboljšamo pristop. Robot omogoča, da tako invazivni posegi niso več potrebni in so tudi posledice po zdravljenju manjše," je naštel Šifrer.

Marko Jug, direktor UKCL
Marko Jug, direktor UKCL
FOTO: Luka Kotnik

Za bolnika pa operacija s pomočjo robota pomeni boljšo prognozo, manj bolečin in zapletov ter krajšo hospitalizacijo. Šifrer je dodal, da je v otorinolaringologiji robot najbolj uporaben pri raku mandljev in korena jezika ter zgornjega dela grla, uporaben pa je tudi pri iskanju izvora tumorja pri bolnikih z metastazami oziroma zasevki na vratu neznanega izvora.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je dodal, da bodo "single port" sistem pridobili v začetku naslednjega leta, kar bo omogočalo "nadaljnji kakovostni preskok v popolnoma novo dimenzijo". Ob tem načrtujejo še en robotski sistem, s katerim bodo lahko opravljali rutinske posege.

Jug je poudaril, da se lahko vsak kirurški poseg opravi z robotom, vendar to pri vseh posegih ni smiselno. "Robotski poseg je enkrat dražji kot navaden poseg," je opozoril. A je kljub temu pri nekaterih skupinah bolezni zaradi hitrejšega okrevanja in prihranka pri rehabilitaciji bolnika ekonomsko bolj upravičen.

Robotski sistem sicer stane od dva do tri milijone evrov, ob tem pa nastajajo tudi stroški potrošnega materiala in stroški vzdrževanja sistema.

Z enim robotom so v letu 2025 opravili 470 operacij, do zdaj pa skupaj več kot 2000.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
