Robotska kirurgija v Sloveniji: več kot 2000 operacij in novi sistemi

V Sloveniji je trenutno šest robotskih sistemov, obetajo pa si vsaj še tri, je na današnji novinarski konferenci v okviru 4. ljubljanskega simpozija robotske kirurgije dejal urolog Simon Hawlina s kliničnega oddelka za urologijo kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Dodal je, da so na to zelo ponosni, saj stopajo ob bok razvitim državam.

V UKC Ljubljana sta trenutno dva robotska sistema, korak naprej pa bi po njegovih besedah dosegli s "single port" robotom, ki omogoča operacije skozi eno samo luknjico. Hawlina se je sicer ravno vrnil z izobraževanja na Kitajskem, kjer je opravil testiranje takega robota v suhem laboratoriju in na živali. "Moram reči, da je nekoliko težje," je ocenil.

Hawlina je dejal, da robotska kirurgija omogoča pristope, za katere si včasih niso mislili, da so mogoči. "Recimo odstranitev prostate skozi mehur, pri katerem je bolnik lahko pri zavesti in gre čez dve uri domov," je opisal. Roboti že omogočajo tudi telekirurgijo, torej operacije na daljavo, ki jih v nekaterih državah že izvajajo.

Robotsko kirurgijo zaradi prednosti, kot so operacije težko dostopnih področij in področij, ki potrebujejo boljšo vizualizacijo, širijo tudi na druga področja, je povedal strokovni direktor kirurške klinike UKC LjubljanaIvan Knežević. Robotsko asistirane posege uvajajo tudi na področju kardiovaskularne in torakalne kirurgije, in sicer bodo s posegi v prsnem košu začeli maja, s posegi na srčnih zaklopkah pa junija, je dejal.