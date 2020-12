Robotske operacije: manjša nevarnost za poškodbo, bolniki okrevajo hitreje

V ljubljanskem UKC že dobri dve leti operirajo tudi s pomočjo robota. Za celjsko so v naši največji bolnišnici na tem področju ledino orali na kliničnem oddelku za urologijo, kjer so od junija 2018 opravili 350 posegov, samo letos 150. V začetku letošnjega leta pa so začeli izvajati operacije z robotom tudi na kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo.