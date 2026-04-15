Robotski pomočniki v živo pred Harvey Norman Ljubljana

Robotski pomočniki postajajo vse bolj nepogrešljiv del sodobnega doma. Med 16. in 18. aprilom bo pred trgovino Harvey Norman Ljubljana potekal poseben dogodek, kjer si boste lahko robotske naprave ogledali v živo, jih spoznali od blizu ter prejeli strokovno svetovanje. Na predstavitvi v živo boste lahko spoznali različne vrste robotskih pomočnikov, ki olajšajo vsakdan in prihranijo dragoceni čas. Na ogled bodo sodobne robotske kosilnice , ki samostojno skrbijo za urejeno trato, ter pametni čistilci bazenov in robotski čistilci oken , zasnovani za učinkovito in temeljito čiščenje brez napora.

Predstavitev robotskih pomočnikov in osebno svetovanje

Poseben poudarek dogodka bo osebno svetovanje. Strokovnjaki vam bodo pomagali izbrati najprimernejšo rešitev glede na vaše potrebe, velikost površin in življenjski slog. Tako boste lahko prejeli konkretne odgovore in praktične nasvete pred nakupom. Dogodek je odlična priložnost za vse, ki razmišljate o pametnih rešitvah za dom ali vrt ter želite robotske naprave videti in razumeti v praksi. Ne glede na to, ali iščete pomočnika za košnjo trave ali čiščenje bazena ali oken, boste na enem mestu našli pregled sodobnih možnosti različnih blagovnih znamk.

Termini dogodka

Dogodek bo potekal od četrtka do sobote pred poslovalnico Harvey Norman Ljubljana. Datumi: - četrtek, 16. 4., od 10.00 do 19.00 - petek, 17. 4., od 10.00 do 19.00 - sobota, 18. 4., od 9.00 do 19.00 Obiskovalci boste izbrane robote lahko videli pri dejanskem delovanju ter se prepričali o njihovi učinkovitosti, enostavni uporabi in tehnoloških prednostih. Predstavitve v živo omogočajo boljše razumevanje robotskih pomočnikov – kako delujejo v realnih pogojih in kaj lahko pričakujete pri vsakodnevni uporabi doma ali na vrtu. Dogodek je primeren tako za začetnike, ki se s pametnimi napravami šele spoznavate, kot tudi za zahtevnejše uporabnike, ki iščete zmogljive in zanesljive rešitve. Predstavniki bodo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja glede namestitve, vzdrževanja, varnosti ter dolgoročnih prihrankov, ki jih prinaša uporaba robotskih naprav.

