Bencinski rezalniki za beton in asfalt

Bencinski ročni rezalniki za beton in asfalt so, zaradi svojih prednosti eden od najbolj uporabljenih in priljubljenih modelov, tako s strani strokovnjakov, kakor tudi uporabnikov rezalnika za osebno rabo. Visokozmogljivi rezalniki za beton in asfalt je odporen tudi na intenzivne obremenitve, sposoben je dolgotrajnega in neprekinjenega delovanja. Omogoča možnost nastavitve reza, hkrati pa je enostaven za uporabo in vzdrževanje.

Rezalnik za beton omogoča delo s površinami različnih trdot in ima dolgo življenjsko dobo. Mobilnost zagotavlja hitro in enostavno premikanje orodja na kateri koli površini. Motor je izdelan v skladu s sodobnimi zahtevami in ima precej visoko moč.

Bencinski ročni rezalnik za beton in asfalt je vsestranski in je primeren tako za profesionalno kot gospodinjsko delo.

Zahvaljujoč močnemu bencinskemu motorju je vzdržljivost zagotovljena. Operater lahko dela več ur, ne da bi se počutil utrujeno in preobremenjeno.