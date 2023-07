Ročnik SDH dolguje več kot štiri milijone: mu bodo zasegli jahto?

Še vedno pa Ročnik ni poplačal vseh dolgov državi. Državni SDH ga še vedno terja za milijone. Kot so sporočili, njegov dolg znaša skoraj štiri milijone in 300 tisoč evrov. Šestino dolga bi lahko poplačal z ladjo, pa očitno država zanjo ni niti vedela. Kaj pa zdaj?

Fotografije odvoza nasedle jahte padlega poslovneža so poleg slovenskih polnile tudi strani hrvaških medijev. Na 700 tisočakov ocenjeno in razkošno opremljeno plovilo je v nesreči utrpelo hujše poškodbe. Trenutno je jahta v ladjedelnici, njen lastnik in voznik Tomaž Ročnik pa je včeraj prestal zaslišanje v pristanišču.

Ročnik se lahko obrne še na višje sodišče. Prav te dni pa o tem odloča tudi mariborsko okrožno sodišče, ki ga je zaradi spornega poslovanja z delnicami Nove KBM obsodilo na leto in osem mesecev. Skupaj mu grozijo tri leta in osem mesecev jetniške celice. Če bosta obe sodišči njegovim prošnjam ugodili, pa bo opravljal družbeno koristna dela.

"V tem konkretnem primeru je seveda treba oceniti, kaj ta obsojeni gospodarstvenik družbi konkretno prinese, in če je njegov doprinos družbi minimalen ali pa ga ni, potem ni nobenega razloga, da bi mu alternativo izrekli in naj gre v zapor," še doda Šepec.

"To je lahko recimo delo v DSO-ju ... Pri zdravnikih je to zelo dobro, ker imate obsojenega zdravnika, kirurga, ki je zelo koristen za družbo in je bistveno bolje, da on operira vsak dan, kot da ga imamo dve leti zaprtega in družba od njega nima nič," pojasnjuje Šepec.

Za več pojasnil smo prosili tudi Ročnikovega odvetnika Igorja Marinška, ki je sporočil le, da z mediji ne želi komunicirati, saj so sodni postopki še odprti. Na naše poročanje, da naj bi Ročniku med nesrečo družbo delal tudi nekdanji obsojeni direktor velenjskega premogovnika Milan Medved, se je odzval tudi njegov odvetnik in sporočil, da njegovega klienta med brodolomom ni bilo na jahti.