Rode o pokojnem papežu: Oboževal je potico in kranjsko klobaso

Navdušila ga je, pripoveduje Rode, tudi slovenska pokrajina. "Slovenija, pravi, to je čisto nekaj drugega, to je lepa dežela. Pravi, glejte, pri nas v Buenos Airesu, kjer je živel, to je sama planjava, same ravnine. Tukaj pa je vse tako zeleno, pa griči, pa prijetne vasi," pripoveduje Rode.

"In tisti večer je bila na programu Carska nevesta in meni se ni zdelo nič posebnega, tudi opera sama ni nič posebnega. Ampak Bergogliu je bila zelo všeč. In še 30 let kasneje, ko sva se drugič srečala v Argentini, se je spomnil, je rekel: 'Carska nevesta, Carska nevesta'".

A če Slovenije in njenih gričev kot papež nikoli ni obiskal, je večkrat okušal slovensko kulinariko. "Potico, sem rekel, jo boš dobil. In dejansko se nismo zavedali, da mu je zelo pri srcu. In potem od tistega trenutka naprej so potice potovale v Rim v izobilju, vsako leto. Tudi recimo kranjske klobase je imel zelo rad, je pohvalil, mi je telefoniral in se zahvalil za kranjske klobase. Moram reči, sem se prav začudil. Vina pa sploh, imel je rad črno vino, primorska črna vina, merlot recimo," doda Rode.

Ne le na pokrajino, hrano in pijačo, marsikaj je papež dal tudi na slovensko besedo.

"Sem mu rekel, Jorge, jutri boš ti papež, je rekel, bomo videli, če kaj veljajo slovenske napovedi, in so veljale. Me je spraševal, kaj pravi ta in ta, kakšen je ta in ta kardinal in jaz sem ga malo informiral. Se pravi, bilo je zaupanje med nama. Tudi recimo po tem, ko je bil izvoljen, no, ne bi smel povedati, pa ne bom povedal. Za nekatera pomembna mesta, ki jih imajo kardinali še danes v Vatikanu, jih imajo po nasvetu, ki sem mu ga dal jaz," razkrije Rode.