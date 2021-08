Rodil se je brez obeh golenic, danes je zdravnik in paraolimpijec

Vsem otrokom in staršem je gotovo lahko velik navdih in vzor zdravnik in paralimpijec Dejan Fabčič. Rodil se je brez obeh golenic, kar je takrat pomenilo amputacijo obeh nog pod kolenom, ki bi jih nadomestili s protezami, a se je njegov ortoped k sreči odločil za drugačno zdravljenje in mu rešil noge. Fabčič je prestal kar 20 operacij, prvo že pri šestih mesecih. Zdaj sam zdravi, trenutno pa lahko zanj navijamo na paralimpijskih igrah v Tokiu.