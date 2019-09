Rodila v avtu, ki je drvel 170 km/h

Mami deklice je nekje na polovici poti do porodnišnice odtekla voda, porod se je tako začel, mož, ki je drvel do porodnišnice, pa je z zadnjega sedeža avtomobila slišal najprej: "Čutim glavo," nato pa že "Zunaj je". In ker so se ključni trenutki odvijali prav na delu avtoceste, kjer so potekala dela na cesti in je bil odstavni pas zaprt, se nista mogla ustaviti. V jeseniški porodnišnici so tako le še prerezali popkovino.

