Rodili so se brez encima

“Rodili smo se brez encima, za na videz preproste reči v življenju smo se morali precej potruditi (učenje, poklicno usposabljanje, šport), mnogokrat smo bili označeni za lenuhe.” Tako se Gaucherjevi bolniki med drugim predstavijo na spletni strani svojega društva, ki v Sloveniji deluje že od leta 2003.

Gaucherjeva bolezen pomeni prirojeno pomanjkanje za organizem zelo pomembne beljakovine glukocerebrozidaze. Zaradi pomanjkanja te beljakovine pri Gaucherjevih bolnikih prihaja do prekomernega kopičenja maščob, posebno v jetrih, vranici in kostnem mozgu. Gaucherjeva bolezen je dedna in se deduje avtosomno recesivno: bolezen se izrazi le, če sta okvarjeni obe kopiji gena, ki ju otrok prejme od očeta in od matere. Kdor ima okvarjeno samo eno kopijo, ne zboli, je pa prenašalec bolezni. Vsi otroci Gaucherjevih bolnikov so torej prenašalci bolezni in če imata dva bolnika otroke, vsi otroci podedujejo bolezen. Z genetskim testiranjem, za katerega potrebujemo le kapljico krvi, hitro lahko ugotovimo, ali je oseba zdrava, prenašalec ali bolnik. Odkritost bolezni v Sloveniji je zelo dobra Bolniki običajno pridejo na pregled k hematologu ali ortopedu, saj so najbolj pogosti znaki bolezni slabokrvnost, povečana vranica ali jetra in težave s kostmi, npr. bolečine, zlomi in vnetja. Simptomi so torej enaki kot simptomi številnih drugih bolezni, zato včasih mine nekaj časa, da bolnik dobi pravo diagnozo. Odkritost bolezni v Sloveniji je zelo dobra, po zaslugi odličnih slovenskih zdravnikov, ki bolezen poznajo, čeprav je zelo redka, pa tudi centraliziranega zdravstvenega sistema.

Večina Gaucherjevih bolnikov je diagnosticirana že v otroški dobi. Bolezen ima tri oblike, ki se različno razvijajo. Poznamo zelo hude oblike, ko otroci umrejo že pred drugim letom starosti, nekateri bolniki pa nimajo skoraj nikakršnih simptomov vse do pozne starosti. V Sloveniji so bolniki na intravenozni encimski terapiji Gaucherjeva bolezen ni ozdravljiva, vendar encimsko nadomestno zdravljenje, ki je na voljo od leta 1991, bistveno izboljša počutje in zdravstveno stanje bolnikov, tako da Gaucherjevi bolniki živijo bolj ali manj normalno življenje. Terapija z nadomestnim encimom poteka v dveurni intravenozni infuziji dvakrat mesečno. Terapija na domu je tema letošnjega mednarodnega meseca Gaucherjeve bolezni Encimska nadomestna terapija je doživljenjska. Gaucherjev bolnik ima 24 dveurnih terapij letno, kar pomeni, da je na infuzijo priklopljen 48 ur vsako leto. Terapija na domu bolniku bistveno izboljša kakovost življenja, saj zanjo porabi samo dve uri.

Za bolnika, ki se vozi na terapije v UKC Ljubljana, to pomeni precej več ur in stroškov ter odsotnost iz šole oziroma službe. S terapijo na domu, ki se v zahodni Evropi vse bolj uveljavlja, pa je razbremenjen tudi zdravstveni sistem, saj Gaucherjevi bolniki ne zasedajo bolniških postelj in ne bremenijo medicinskega osebja. Društvo bolnikov z gaucherjevo boleznijo Slovenije (www.gaucher-drustvo.si) deluje že od leta 2003 Društvo deluje od leta 2003. Pediatrični bolniki so se srečevali že prej, na pobudo takratne zdravnice primarijke Majde Benedik-Dolničar, specialistke pediatrinje, hemato-onkologinje. Danes so skoraj vsi slovenski bolniki člani društva, pa tudi njihovi družinski člani. Strokovni člani društva so zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci. Skupaj ima društvo 42 članov.

