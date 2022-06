Rodos, otok dobre hrane, prečudovitih plaž in prijaznih ljudi vas pričakuje

Ko človek enkrat obišče Grčijo , se vedno znova rad vrača v to počitniško oazo sredi Sredozemlja. Kako se ne bi, če pa ta majhen košček sveta ponuja izjemen vpogled v zgodovino, prijetno klimo, prečudovite plaže ter vrhunsko kulinarično razvajanje. V pestri ponudbi je pogosto težko izbrati otok, ki bo ustrezal posameznikovemu preživljanju prostega časa in njegovemu karakterju, a če se odločite počitnikovati na Rodosu , boste svoj dopust skoraj zagotovo ocenili s čisto desetko.

Najboljši izhodišči sta glavno mesto Rodos na severu in znano letovišče Faliraki , ki se s široko peščeno plažo razteza ob vzhodni obali severnega dela otoka – obe namreč ponujata namestitve za vse vrste dopustnikov. Bivate lahko v apartmajih ali hotelih različnih kategorij in ponudb: od nočitve z zajtrkom do popolne all inclusive storitve. A to še ni vse: Na spletni strani Počitnice.si lahko rezervirate last minute počitnice na Rodosu po še posebej znižanih cenah, tudi do 30 % ceneje ! Izbirate lahko med več kot 200 hoteli na celotnem otoku, tako da na svoj račun pridejo tako solo popotniki, kot tudi pari in družine z otroki.

Rodos je eden večjih grških otokov, ki je bil v Antiki najljubši otok boga Sonca Helija. Leži v Egejskem morju in je le streljaj oddaljen od turške obale, s tem pa ponuja obilico možnosti za raziskovanje – tudi zunaj svojih meja. Otok je ravno prav velik, da je v nekaj dneh z najetim avtomobilom mogoče raziskati večino najbolj znanih izletniških točk in raznovrstnih plaž.

Če imajo določeni grški otoki precej skop nabor možnosti preživljanja prostega časa, bo na Rodosu zagotovo vsak prišel na svoj račun: jug in zahod sta zaradi vetra idealna za ljubitelje surfanja in kajtanja, vzhodna obala pa ponuja prelepe peščene plaže ter toplo morje. No, skupni imenovalec obeh strani je zagotovo odlična zabava ob dobri hrani ter pijači – brez tega na Rodosu pač ne gre.

Zanimiva turistična točka je tudi otok Prasonisi , ki je med oseko povezan z glavnim otokom, ter neokrnjen otoček Symi , do katerega je mogoče priti z ladjico ali gliserjem. Ljubitelji narave boste zagotovo očarani and Dolino metuljev , vsekakor pa velja obiskati tudi znamenite plaže : Agathi, Ladika, Tsambika, Faliraki, Kalathos in druge.

Med kraje, ki se jih zagotovo splača obiskati , vsekakor sodi stari del glavnega mesta Rodos, enega najbolje ohranjenih zgodovinskih mestih jeder v Evropi, ki se nahaja za obzidjem ogromnega gradu oziroma palače in sodi med čudesa antičnega sveta. Ljubitelji različnih arhitekturnih stilov boste na svoj račun prišli v mestecu Lindos , nad katerim se dviga znamenita akropola, do katere se lahko povzpnete peš ali na hrbtu oslička ter občudujete bele hiške, mozaike iz kamenja po ulicah in trgih ter si privoščite večerjo z ekskluzivnim razgledom na starodavno akropolo v eni izmed restavracij na strehah hiš.

Dopust brez vsakršnih skrbi!

Prebivalci Rodosa so zelo prijazni, vljudni in topli ljudje. So sproščeni, nasmejani in obožujejo ples. Če se odločite večere preživeti v tradicionalnih grških tavernah, boste zlahka pozabili na vsakdanje skrbi in se prepustili pravim brezskrbnim počitnicam – sploh če jih boste organizirali pri Počitnice.si, ki so kot del največje nemške neodvisne verige agencij Schmeterling reisen sinonim zanesljivosti ter kakovosti potovanj. Njihovi svetovalci vam ne bodo pomagali le pri organizaciji izbranega dopusta, temveč vam lahko kot strokovnjaki z večletnimi izkušnjami pomagajo najti tudi pravo destinacijo za željeni oddih.

To pomeni, da se lahko pri njih oglasite brez vsakršne ideje o tem, kje bi letovali, in ste ob tem prepričani, da boste še isti dan imeli na izbiro nekaj ponudb za dopust povsem po vašem okusu. Na voljo so vam preko elektronske pošte info@pocitnice.si ter na telefonski številki 01 280 3000, prav tako pa jih lahko od ponedeljka do sobote obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova v Ljubljani ter Kranju.