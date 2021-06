Rogaška Slatina: zdravilni vrelci in čudovita narava

V Rogaški Slatini smo, kraju zdravja in lepote. Je zgodovinsko pomemben kraj, ki so ga že v času Avstro-Ogrske in še prej obiskovali številni pomembni vplivneži, ki bi jim danes rekli influencerji. Dežela zdravilnih vrelcev, čudovite narave in arhitekture vas bo hitro prepričala, da se tukaj ne morete počutiti slabo. Mimogrede, obiskal jo je tudi Franc Jožef.

icon-expand