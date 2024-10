Rogaški Slatini na razpisu milijon evrov: gradili bodo mestno kopališče

Zaprtje finančne konstrukcije z nepovratnimi sredstvi je po njihovih besedah ključnega pomena za nadaljevanje projektnih aktivnosti in opredelitev konkretnega terminskega načrta. Po izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja je začetek gradnje načrtovan spomladi 2025, zaključek pa spomladi 2026.

Ob upoštevanju sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi, ki jih je odobrilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ter predhodno pridobljenih sredstev iz naslova iger na srečo v višini 1,4 milijona evrov bo kopališče zgrajeno praktično brez porabe sredstev iz rednih virov občine, so zapisali na spletnih straneh občine.

"Velika želja vseh sodelujočih v projektu je, da bi novo mestno kopališče v Rogaški Slatini zaživelo s poletjem 2026," so dejali na občini.

Novo mestno kopališče je načrtovano na območju Športnega centra Rogaška Slatina. Projekt vključuje plavalni bazen velikosti 25 krat 20 metrov, otroški bazen osem krat osem metrov, okrogel bazen premera osem metrov za najmlajše, bazensko ploščad, servisno-upravni objekt z garderobami in sanitarijami površine okoli 400 kvadratnih metrov, zelene površine za oddih na zelenicah ter hortikulturo za naravno senčenje površin.

Uredili bodo tudi vso potrebno infrastrukturo za sprejem do največ 500 obiskovalcev v poletnem času, to je v obdobju od junija do septembra.

Glavni cilji projekta se nanašajo na boljšo cenovno dostopnost v primerjavi s komercialnimi termalnimi centri, dodatne možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa za otroke, mladino in starejše generacije, izboljšane pogoje za plavalno rekreacijo, nove možnosti v pedagoškem procesu šol ter izboljšanje ponudbe za turistične obiskovalce z avtodomi in ostale obiskovalce.