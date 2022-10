Roglič za izjemne športne dosežke prejel zlati red za zasluge

Primož Roglič živi zgodbo, ki jo vsi potrebujemo. Je zvezdnik naših src. Predstavlja zgodbo uresničenih želja, ki so posledica trdega dela in osredotočenosti na najvišji cilj. Trdo delo je poplačano, večkrat pove. Zanj je šport odlična popotnica za življenje in ena najlepših iger, kar jih pozna svet. Nikoli ne neha biti skromen, z nami deli svoje občutke, priznava razočaranja, pa vendar ohranja vero, da bo bolje, da ni vse končano. Daje nam občutek človečnosti in hkrati nadzemeljske veličine. S svojo skromnostjo in odkritostjo čara in očara. S temi besedami so pred podelitvijo državnega odlikovanja opisali Rogliča.