Turistične agencije: 'Povpraševanje za ogled zadnje etape v Parizu je izjemno'

Slabo leto je minilo, odkar so slovenski navijači nazadnje množično drli v Pariz. Lani zaradi slovenskih odbojkarjev, ki so na evropskem prvenstvu osvojili drugo mesto, letos pa sta za športno evforijo poskrbela Primož Roglič in Tadej Pogačar. Francoski prireditelji so za navijače pripravili posebne cone, za vse bo obvezno nošenje mask, a če ne bo presenečenj, tudi takšni ukrepi navijaškega vzdušja v mestu ljubezni ne bodo mogli preprečiti.