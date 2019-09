Cena je v nekaj dneh narasla na 7500 evrov. V roke najboljšega ponudnika bo majica romala že jutri zjutraj, ko se bo dražba zaključila.

Izkupiček bodo prejeli mladi športniki iz socialno šibkih družin, kjer denarja za treninge pogosto zmanjka. "Starši pravzaprav ne morejo omogočati včasih tudi osnovnega preživetja, kaj šele, da bi nadgrajevali njihove talente," pravi Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine.



Dobrodelna dražba za mlade slovenske talente letos poteka že osmič, za otroške športne talente so skupaj zbrali skoraj 140.000 evrov. Največ dražiteljev privabijo ravno slovenski športniki. 30.000 evrov so jim lani prinesle rdeče superge košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, ki jih je nosil, ko so slovenski košarkarji osvojili zlato kolajno na evropskem prvenstvu. Rekordni znesek, 45.000 evrov, pa so iztržile skakalne smuči Petra Prevca.



Kolikšen znesek bo jutri prinesla Rogličeva majica, ni tako pomembno, pravijo organizatorji. Z vsakim evrom bodo mladostniki lažje tlakovali svojo pot do uspeha.