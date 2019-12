Smučarska sezona že v polnem zagonu, sončni dan privabil mnoge

Smučarska sezona je že v polnem zagonu. Na visoko ležečih smučiščih je naravnega snega več kot običajno, sončno vreme pa je ta konec tedna na smučišča privabilo številne ljubitelje belih strmin. Na Rogli, kjer so za zdaj odprte štiri vlečnice, je smučalo skoraj 600 smučarjev, veliko pa je bilo tudi pohodnikov, saj so številni lepo vreme izkoristili za umik iz hladne in meglene doline.