Rogovci na ulice zaradi 'agresivnega socialnega čiščenja' mesta

Rogovci, ki vztrajajo, da Rog v torek, ko ga je prevzela Mestna občina Ljubljana, ni bil prazen, napovedujejo protest ob 18. uri, ki se bo začel na Prešernovem trgu. Dejanja MOL so poimenovali "agresivno socialno čiščenje". Zapisali so, da so rogovce zmetali na cesto v nogavicah, brez bund in jih naredili brezdomne. Dogodek z imenom Ohranimo tovarno Rog so ustvarili na Facebooku, kjer so zapisali tudi, da se "policijsko represijo glede na pretekle proteste in izkušnjo uničenja pričakuje" ter da naj prisotni nosijo maske, ker smo še vedno sredi epidemije.

S PU Ljubljana so medtem sporočili, da so seznanjeni s pozivi na socialnih omrežjih k zbiranju ljudi. Kot so poudarili, je to z odlokom še vedno prepovedano, prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, še vedno pa je gibanje ljudi omejeno tudi na meje občin. Udeležba na shodu ni izjema za prehajanje teh meja.

Napovedali so, da bodo nadzirali spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali. V primeru shoda bodo skladno s pooblastili skrbeli za javni red, preprečevali izvrševanje kaznivih dejanj, varovali varovane objekte in zagotavljali varnost cestnega prometa. Policija bo zoper vse zaznane kršitve ukrepala skladno z zakonom. Območje bo videonadzorovano.

"Poudarjamo, da ne posegamo v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja, vendar pa je treba razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas in jih je treba upoštevati. Vse pozivamo, da ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe za zajezitev epidemije covida-19, tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih," so še zapisali na Policiji.

