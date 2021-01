Rogovci: Šlo je za nasilno ugrabitev, oborožen rop in izgon ustvarjalcev

Teden po tem, ko je Mestna občina Ljubljana (Mol) v posest prevzela nekdanjo tovarno Rog, je skupnost Avtonomne tovarne Rog pripravila novinarsko konferenco in spregovorila o "protipravnih dejanjih in zlorabah Mola" ob izselitvi uporabnikov iz kompleksa.

Da gre za "popolnoma ilegalno dejanje samovolje" župana Zorana Jankovića po njihovih besedah dokazuje to, da je slabe tri mesece pred dogodki, do katerih je prišlo prejšnji torek, Okrožno sodišče v Ljubljani odpravilo izvršbo nad šestimi nekdanjimi uporabniki Roga, proti katerim je Mol poskušal izpeljati izvršbeni postopek.

"Predstavnicam in predstavnikom Mola v tednu dni javnosti še ni uspelo pokazati nobenega uradnega dokumenta, na podlagi katerega so evikcijo izpeljali. Takega dokazila niso predložili preprosto zato, ker ga nimajo. To pomeni, da je šlo pri evikciji AT Rog za kaznivo dejanje samovolje ," so poudarili uporabniki Roga.

Molu po mnenju sodišča ni uspelo dokazati, da toženi posestniki, ki so sporazumno zapustili Rog, še bivajo v tovarni, zato izvršba nad njimi ni bila upravičena. "A tudi če bi izvršba bila odobrena, bi bila ta omejena na dotičnih šest oseb, ne bi pa zadevala ostalih uporabnikov Roga, ki niso bili v sodnem postopku," so poudarili na novinarski konferenci, ki jo je pospremil performans uporabnikov. Ti so med drugim belo platno popisali z napisi "solidarnost", "Rog je porušen"in"skupnost gradimo naprej".

Kot so navedli, je Mol v pritožbi na to odločitev vrhovnemu sodišču še novembra lani zatrjeval, da te osebe bivajo v Rogu, na odločitev vrhovnega sodišča pa ni čakal. Ker jim sodišče "v nobenem primeru ne bi odobrilo izvršbe nad vsemi uporabniki Roga", so se na Molu odločili "ignorirati mnenje sodišča ter sprožili priprave na zunajsodno in zato izvenpravno, torej ilegalno operacijo". Tako so prejšnji torek brez sleherne sodne odločbe in brez prisotnosti sodnega izvršitelja vdrli v prostore, so povedali uporabniki.

'Vedeli so, da Rog ni prazen'

Poudarili so, da Rog ni bil prazen in da je ob prihodu Mola tam spalo najmanj deset ljudi. Resničen škandal pa je po njihovih besedah to, "da so njegovi načrtovalci vedeli, da Rog ni prazen in da za izselitev ljudi nimajo pravne podlage, a so se kljub temu odločili za operacijo". Tako ni šlo za zasedbo praznih prostorov, kot trdi župan, ampak po njihovem mnenju za "nasilno ugrabitev ljudi iz njihovih lastnih postelj, oboroženi rop in izgon ustvarjalcev".

Kot so še povedali, zasežene predmete sicer res lahko individualno prevzamejo pri Snagi, a pod pogojem, da se odpovedo tožbam proti Molu.