Rogovci: 'Sprožili smo sodne procese proti samovolji MOL in še vedno smo na cesti'

Avtonomna tovarna Rog je pred redno sejo mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, kjer bodo obravnavali točko o predlogu Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Rog, pred Mestno hišo napovedala novinarsko konferenco. S tem "bi radi znova opozorili na urbicidno ravnanje MOL," so sporočili in dodali, da bi radi poročali o dogajanju in "nepremikih" od zadnje tiskovne konference.

Ob napovedi tiskovne konference, ki bo danes ob 15. uri, so izpostavili, da jim MOL preprečuje prevzem stvari, ki so jih imeli v tovarni Rog, pripadniki avtonomne skupnosti pa so prav tako sprožili sodne procese "proti samovolji MOL-a". Dodali so še, da Občina še vedno širi laži in se izmika izkazovanju dokumentacije, "na podlagi katere bi pravno upravičila svoja dejanja". V objavi za novinarsko konferenco so še opozorili, da so še vedno na cesti.

icon-expand Rušenje tovarne Rog. FOTO: Bobo

Tam so pristali 19. januarja letos, ko je MOL v posest prevzel nekdanjo tovarno Rog. Dom in ustvarjalen prostor mnogih, ki jim je leta služil kot vir navdiha, izražanje kreativnosti in je bil stičišče različnih kultur. Ob evikciji stanovalcev in obiskovalcev so z MOL sporočili, da so bili seznanjeni, da je Rog že nekaj tednov prazen in da so objekt, "ki je v lasti Mestne občine Ljubljana", prevzeli v posest. Takrat so zagotovili, da bo nov Center Rog končan v dveh letih. Kot je bilo znano, je na sodišču potekal spor z osmimi takrat začasnimi uporabniki, vseh osem sodb je bilo rešenih v korist MOL-a. Zoper dva dolžnika je sklep o izvršbi postal pravnomočen, za ostalih šest pa je sodišče ugotovilo, da so zapustili Rog, so takrat sporočili z MOL.

Na MOL-u so pojasnili, da si že vrsto prizadevajo degradirano območje nekdanje tovarne Rog prenoviti v Center Rog in narediti javno kreativno stičišče, ki bo dostopno vsem in bo prvenstveno namenjeno izvajanju družbeno koristnih inovativnih projektov. MOL bo danes na seji mestnega sveta predstavil predlog sklepa o ustanoviti javnega zavoda Center Rog. Z obnovitvenimi deli so pričeli že leta 2016, a so bila zaradi nasprotovanja začasnih uporabnikov tovarne Rog začasno ustavljena. Tri leta kasneje, junija 2019, so želeli izvesti klančino, vendar so tudi takrat začasni uporabniki uničili gradbišče na zunanjem območju zidu tovarne. Z deli tudi takrat niso mogli nadaljevati.

Tudi januarski prevzem tovarne ni minil brez incidentov. Na objektu so potekala gradbena dela, na zaprosilo varnostne službe so intervenirali ljubljanski policisti. Ob pričetku intervencije je bilo na kraju nekaj oseb, ki niso upoštevale ukrepov varnostnikov in zakonito odrejenih ukazov policistov, ter so še naprej hotele preskočiti ograjo gradbišča, zato so policisti zoper njih uporabili prisilna sredstva. Rogovci so takrat poročali, da so jih na cesto zmetali v nogavicah, brez bund in jih naredili brezdomne. MOL je pričel s praznjenjem prostorov, popisali ter fotografirali so opremo in predmete, ki so v lasti občine, uporabnikom Roga pa sporočili, da jih lahko prevzamejo v občinskih skladiščnih prostorih.

icon-expand Protest proti odvzemu Roga. FOTO: Bobo

Zaradi postopanja ljubljanske občine so se Rogovci, podporniki in istomisleči odpravili tudi na ulice. Protesti so potekali brez večjih izgredov, zbralo pa se je od 500 do 600 ljudi, ki so vzklikali, da "Roga ne dajo za gradbeno jamo".