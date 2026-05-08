Rojeni Mariborčan postal častni meščan Ljubljane

Sejo pa je zaznamovala tudi Jankovićeva napoved vnovične županske kandidature, v svojem govoru pa se je Janković dotaknil tako mednarodnega kot domačega dogajanja.

Ugotavljal je, da je svet danes na razpotju, in izrazil upanje, da se bo Evropa širila in bo širila idejo dobrega soseda. Kot je poudaril, mora Evropa postati močnejša tako na področju znanosti, znanja kot tudi kapitala, gospodarstva in predvsem diplomacije. "Še vedno verjamem, da če želimo uravnotežiti ta svet, se mora EU širiti z državami Zahodnega Balkana, Ukrajino, Rusijo in Turčijo," je dejal in dodal, da bomo imeli takrat število prebivalcev dovolj visoko, da bo lahko enakovredni partner vsem najmočnejšim silam, "tudi tistim, ki povzročajo danes številne vojne, ker jih hočejo čim več zaključiti".

Slavnostna seja ljubljanskega mestnega sveta 2026 Luka Kotnik

Glede domačega dogajanja je ocenil, da je Slovenija v zadnjih štirih letih dosegla ogromno. Vladi Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je zahvalil za "prva štiri leta" ter kot njeno zaslugo ocenil, da smo imeli mir, varnost, vlada pa se je po njegovih besedah odzvala, ko je bilo treba. Izpostavil je tudi vladne ukrepe za zaščito javnega zdravstva, šolstva, kot tudi minimalno plačo, božičnico, dolgotrajno oskrbo. Kot zanj še posebej pomembno pa je navedel sto milijonov evrov letno za stanovanjske sklade.

Največji del govora je sicer posvetil Ljubljani, o kateri je dejal, da je njegovo mesto, ki ga ima rad in je njegovo življenje. Ob tem se je dotaknil vrste projektov in investicij, ki so trenutno v teku, od gradnje avtobusne in železniške postaje, vrste prenov in gradenj cest do investicij na področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, športa. Med drugim je napovedal, da bo vzpenjača na Ljubljanski grad dobila "drugi tir".

Ljubljanski župan Zoran Janković FOTO: Luka Kotnik

Sicer pa se je dotaknil še nekaterih projektov, ki so bili deležni tudi nasprotovanj. Izrazil je upanje, da bo sežigalnica dobila podporo lokalne skupnosti, saj bo to po njegovih besedah prispevalo k večji samooskrbi s toploto in elektriko. Glede kanala C0 pa je dejal, da je ta v celoti zgrajen, potrebujejo še "eno uporabno dovoljenje".

Na seji je Janković podelil tudi občinska priznanja in nagrade. Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane sta letos prejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja Poslovne šole Bled Danica Purg ter legenda slovenske košarke Ivo Daneu. Podelili pa so tudi nagrade in plakete glavnega mesta. Purgova je ob prejemu naziva povedala, da je počaščena in ponosna, saj je najlepše priznanje tisto, ki ga dobiš doma. Dodala je, da je županova ideja, da Ljubljano vztrajno imenuje najlepše mesto na svetu, prava, saj s tem tudi "vliva drugim ljudem v glavo in srce, da se je treba za to potruditi in veliko storiti".

Častna meščanka Danica Purg Luka Kotnik

Daneu pa je v govoru dejal, da ni verjel, da lahko rojeni Mariborčan kdaj postane častni občan najlepšega mesta na svetu, a se je danes zgodilo prav to. "Hvala Ljubljani, ki je zame resnično najlepše mesto na svetu, dovolj zeleno in dovolj moderno, dovolj kulturno in dovolj športno, ki spoštuje tradicijo in svoje graditelje, vključno s Plečnikom, ki sprejema vse različnosti, ne oziraje se na barvo kože, veroizpoved ali pripadnosti, in ki je varna in ki je rdeča in bo ostala rdeča," je povedal.

Častni meščan Ljubljane Ivo Daneu Luka Kotnik

Častna meščana Ljubljane Ivo Daneu in Danica Purg Luka Kotnik













Nagrade glavnega mesta so prejeli dermatolog Igor Bartenjev, direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek, Frančiškanski zavod Ljubljana, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane Blaž Peršin ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Plakete glavnega mesta pa so prejeli Lado Bizovičar, Aleš Dakić, Miha Guštin, Kmečka strojna skupnost Savlje-Kleče, Onkološki inštitut Ljubljana, Monika Šparl in Marija Verbič.

Prejemniki nagrad FOTO: Luka Kotnik

Današnje slavnostne seje mestnega sveta so se med drugim udeležili premier Robert Golob in več ministrov aktualne vlade, ki opravljajo tekoče posle, predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin, nekdanja predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk, evropska komisarka Marta Kos ter predstavniki več verskih skupnosti.

Robert Golob s soprogo Tino Gaber Golob Luka Kotnik

Evropska komisarka Marta Kos Luka Kotnik

Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin Luka Kotnik

Danilo Türk, Tanja Fajon, Asta Vrečko Luka Kotnik





