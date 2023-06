Prav posebna zgodba prihaja iz Ruš, kjer na enem od tamkajšnjih blokov zadnjih 15 let gnezdi štorklja, sicer značilna predvsem za prekmurske ravnice. Še bolj nenavadno kot to, da je za naselitev izbrala ta del Štajerske, pa je 'pojav', ki so mu Rušani vse odtlej priča. Ne le, da prinaša otroke, odkar domuje na njihovem dimniku, se stanovalcem bloka kot po tekočem traku rojevajo dvojčki.