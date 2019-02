Svet je z vami že 12 let

Svetovi novinarji so bili tudi pobudniki uspešnih dobrodelnih akcij – Mali koraki za velik cilj. 'Tekaška' akcija je potekala kar sedem let zapored in z njo so pomagali zbirati denar za posameznike, družine v stiski, pa tudi društva, ki pomagajo najranljivejšim skupinam v Sloveniji. Zdaj pa so "Mali koraki" prerasli tekaške okvire in pod tem imenom potekajo vse dobrodelne akcije in pobude oddaje Svet.

Oddaja si je s svojimi rahločutnim pristopom priborila naziv informativne oddaje, ki prisluhne malemu človeku in mu pomaga. "V veliko čast si lahko štejemo, da se posamezniki, v najtežjih trenutkih, pogosto, ko ne vidijo rešitev, obrnejo na nas. In mi smo tam, da jim damo glas, opozorimo, povemo kar si ljudje mislijo in s čim se soočajo. Brez olepševanja in brez ovinkarjenja,"pravi urednica.

"V dvanajstih letih je oddaja Svet že zdavnaj prerasla porodne krče, otroške bolezni in najstniško muhavost. Veseli smo, da smo postali in ostajamo oddaja z informacijami iz prve roke, kredibilnimi sogovorniki in zvestimi gledalci," je ob novi upihnjeni svečki povedala urednica Sveta Kristina Hacin .

O tem, kako zelo so se – ne le prek malih ekranov, pač pa tudi s človeškimi gestami in pozivi na pomoč – vtisnili v srca številnih gledalcev, priča tudi eno od pisem, ki je prispelo v redakcijo oddaje Svet tik pred novim letom. V pismu je družina, ki se je v preteklosti znašla v stiski in o kateri so poročali v eni izmed oddaj, zapisala: "Takrat ste bili z nami tudi vi, vaša ekipa. Posneli in naredili ste zelo lepo zgodbo in ste jo delili z drugimi. Vaši prispevki so lepi, srčni in vaša ekipa, vaša dva sta bila izjemno prijazna in sočutna. Rad bi se vam vsem zahvalil, res ste nam zelo pomagali. Hvala vam in hvala, da delate tako dobro za ljudi."

Ravno zaradi njihove učinkovitosti jim pri dobrodelnih akcijah vedno z veseljem na pomoč priskočijo največje zvezde slovenskega in svetovnega športa – zaupajo jim svoje drese, ki jih dajejo na dražbo in z izkupičkom pomagajo številnim družinam, ki se znajdejo v brezizhodnem položaju. Na dražbi so tako med drugim že ponudili podpisane drese Gorana Dragiča, Luke Dončiča, Gianluigija Buffona in celo Lea Messija. Ravno danes pa se je zaključila zadnja akcija zbiranja pomoči za mati samohranilko, ki se je znašla v hudi stiski.