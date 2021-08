Nove podrobnosti: rojstnodnevna zabava ušla izpod nadzora, posredovala policija

Nove podrobnosti o zabavi v Dekanih, ki je ušla izpod nadzora in na kateri se je po ocenah policije zbralo kar 500 mladostnikov. Številni so se po njihovem prihodu razbežali, identificirali pa so tudi številne alkoholizirane mladoletnike. Najmlajša udeleženka zabave je bila stara le 13 let. Več zakonov je prekršil še mladoletni organizator, za zdaj sicer kaže, da se okužba na zabavi ni širila. Policija pa: "Razumemo mlade in njihovo željo po zabavi, a vse mora imeti svoje meje."

Le nekaj cigaretnih ogorkov in smeti še kažejo na to, da se je v lovski koči v Dekanih odvijala velika zabava s kar 500 udeleženci. In čeprav se objekt nahaja precej stran od naselja, takšna gneča enostavno ni ostala neopažena. "Prijava je bila dana s strani anonimnega občana, in sicer v smislu, da je večji prometni zastoj na poti do lovske koče," pove Aleš Kordič, komandir Policijske postaje Koper. H koči se je odpravilo več patrulj, potem pa nekoliko nepričakovana slika tudi za policiste. Več 100 mladostnikov, tudi mladoletnikov, na zabavi, ki je očitno ušla izpod nadzora. "Ugotovili smo, da se je večje število oseb razbežalo, okoli 100 po neki oceni," dodaja Kodrič. Šlo je za rojstni dan fanta iz Kopra, ki je goste na zabavo vabil prek Instagrama. "Prav tako so policisti ugotovili, da je na kraju večje število mladoletnih oseb pod vplivom alkohola, ki jim je prosto dostopen, na kraju se je nahajala tudi deklica stara 13 let v spremstvu mladoletnika," še pojasnjuje. icon-expand Alkohol je bil prosto dostopen mladoletnim. FOTO: Shutterstock Novopečeni polnoletnik v svet odraslosti vkorakal s tremi obdolžilnimi predlogi na koprskem sodišču. Poleg kršitev zakona o omejevanju uporabe alkohola so policisti ugotovili tudi, da gre za neprijavljen javni dogodek in v tem času za kršitev zakona o preprečevanju o nalezljivih boleznih. Med udeleženci seveda ni bilo ne ustrezne razdalje ne pogoja PCT. Kot so nam sicer sporočili z NIJZ, iz obravnavanih primerov do sedaj niso zabeležili potrjenega primera iz omenjene zabave v Dekanih. Policisti pa kljub temu apelirajo. Kodrič pravi: "Razumemo potrebo mladih po druženju, a vseeno apeliramo tako na mlade kot na njihove starše, da omejijo tovrstno druženje. Seveda, zaradi preprečevanja širjenja okužb, saj smo že globoko v četrtem valu, pa tudi zato, ker pri takem številu mladostnikov skoraj praviloma pride tudi do medvrstniškega nasilja."